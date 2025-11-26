Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Claudia Bahamón impacta con su reacción tras Violeta Bergonzi ganar MasterChef: "Ganó el respeto"

Claudia Bahamón dio a conocer las razones por las que Violeta Bergonzi ganó MasterChef Celebrity 2025.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Claudia Bahamón, Violeta Bergonzi
Claudia Bahamón impacta con su reacción tras Violeta Bergonzi ganar MasterChef | Foto del Canal RCN.

MasterChef Celebrity 2025 tiene ganadora: se trata de la presentadora de televisión Violeta Bergonzi. Tras presentar una propuesta gastronómica enfocada en la Semana Santa de Popayán, logró conquistar el paladar de los chefs jurados Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch.

Luego de esto, una de las reacciones que hizo eco fue la de la presentadora Claudia Bahamón, quien se pronunció en redes sociales, tan pronto se reveló el nombre de la ganadora del programa de cocina del Canal RCN.

¿Cómo Claudia Bahamón reaccionó al triunfo de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 2025?

Violeta Bergonzi ganó la temporada de MasterChef Celebrity que estaba conmemorando los 10 años de la producción culinaria. Es así como Claudia Bahamón no solo compartió distintas fotos de ella junto a la ganadora en la gran final, también escribió sinceras palabras para su colega.

Antes de compartir las razones por las cuales Claudia Bahamón considera que Violeta Bergonzi ganó MasterChef, la conductora principal de la cocina más importante del mundo, resaltó que el programa se convirtió en un ritual en el país, a la vez que señaló que el título que se le otorga a cada celebridad que gana se relaciona con el corazón.

MasterChef Celebrity 2025
Trofeo de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

"MasterChef se ha convertido en un ritual en Colombia. Es un símbolo de mérito, de pasión, de creatividad y de resiliencia. Un lugar donde el talento se cocina a fuego lento y donde cada historia encuentra su sabor propio. En nuestro país este título significa CORAZÓN", consignó la presentadora de MasterChef Celebrity.

¿Cómo Claudia Bahamón felicitó a Violeta Bergonzi tras ganar MasterChef Celebrity 2025?

La host principal comentó que la final de esta temporada 2025 recuerda que la cocina es un lenguaje universal entre "amor bonito, que conecta y sana". Enseguida, vinieron los motivos por los que Bergonzi obtuvo la victoria gastronómica.

En palabras de Claudia Bahamón, compartió la siguiente lista refiriéndose a la ganadora de MasterChef Celebrity 2025:

  • Ganó la disciplina.
  • Ganó la consistencia.
  • Ganó la pasión.
  • Ganó la creatividad.
  • Ganó el riesgo
  • Ganó el amor por los orígenes.
  • Ganó el respeto por los productos.
  • Ganó la historia detrás de cada plato.
  • Ganó la vulnerabilidad de quien se atreve.
  • Ganó la valentía de quien no se rinde.
  • Ganó la belleza de cocinar con el alma.
Violeta Bergonzi
Violeta Bergonzi se llevó el triunfo de MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

En adición, la presentadora le agradeció a Violeta por ser inspiración, también a las demás finalistas Alejandra Ávila, Carolina Sabino y Violeta Bergonzi.

