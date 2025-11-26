¿Cuál es el millonario premio que obtuvo Violeta Bergonzi tras ganar MasterChef Celebrity?

La presentadora Violeta Bergonzi fue la gran ganadora de MasterChef Celebrity 2025 luego de una reñida competencia llevándose un millonario premio.

¿Cuál es el premio que se llevó Violeta Bergonzi tras ganar MasterChef Celebrity?

En la noche de este martes 25 de noviembre se llevó a cabo la final de MasterChef Celebrity, 10 años, donde la presentadora Violeta Bergonzi fue quien logró cautivar el paladar de los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso con sus preparaciones.

Las finalistas tuvieron que preparar una entrada, un plato fuerte y un postre, donde Violeta logró destacarse con su propuesta, con la cual resaltó sus raíces y su identidad.

Según explicó su principal inspiración fue la Semana Santa de Popayán, logrando crear un menú bastante completo y con una narrativa coherente.

Tras su triunfo Violeta Bergonzi no solo logró llevarse el anhelado título como la nueva MasterChef Celebrity, sino que también se llevó con ella 200 millones de pesos colombianos.

¿Con quién compitió Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity?

La gran ganadora de MasterChef Celebrity 2025 tuvo que competir contra sus compañeras Carolina Sabino, Valentina Taguado y Alejandra Ávila, que, aunque ofrecieron un gran menú a los chefs, presentaron algunos fallas que no les permitieron ser la próxima ganadora.

Todas se mostraron felices pese a su derrota, indicando lo orgullosas que se sienten de ellas mismas por haber logrado llegar a la gran final de esta competencia tan difícil y que requiere tanta disciplina y compromiso.

Tras su victoria sus fanáticos la llenaron de elogios y felicitaciones por llevarse este título tan importante y por la cantidad de dinero que obtuvo.

Entre ellas su compañera Alejandra Ávila, quien se mostró feliz por la victoria de Violeta, agregando corazones y aplausos tras la revelación del triunfo de la presentadora.

Recordemos que, ambas lograron formar una gran amistad en la competencia, por lo que, muchos resaltaron el apoyo que se dieron entre ellas en esta fase tan importante y decisiva de MasterChef Celebrity.

