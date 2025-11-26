Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

¿Cuál es el millonario premio que obtuvo Violeta Bergonzi tras ganar MasterChef Celebrity?

Esta es la cantidad de dinero que se ganó Violeta Bergonzi tras ser la nueva MasterChef Celebrity.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity
Violeta Bergonzi ganó millonaria suma de dinero tras MasterChef Celebrity/Canal RCN

La presentadora Violeta Bergonzi fue la gran ganadora de MasterChef Celebrity 2025 luego de una reñida competencia llevándose un millonario premio.

Artículos relacionados

¿Cuál es el premio que se llevó Violeta Bergonzi tras ganar MasterChef Celebrity?

En la noche de este martes 25 de noviembre se llevó a cabo la final de MasterChef Celebrity, 10 años, donde la presentadora Violeta Bergonzi fue quien logró cautivar el paladar de los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso con sus preparaciones.

Violeta Bergonzi gana millones tras triunfo de masterchef celebrity

Las finalistas tuvieron que preparar una entrada, un plato fuerte y un postre, donde Violeta logró destacarse con su propuesta, con la cual resaltó sus raíces y su identidad.

Según explicó su principal inspiración fue la Semana Santa de Popayán, logrando crear un menú bastante completo y con una narrativa coherente.

Tras su triunfo Violeta Bergonzi no solo logró llevarse el anhelado título como la nueva MasterChef Celebrity, sino que también se llevó con ella 200 millones de pesos colombianos.

Artículos relacionados

¿Con quién compitió Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity?

La gran ganadora de MasterChef Celebrity 2025 tuvo que competir contra sus compañeras Carolina Sabino, Valentina Taguado y Alejandra Ávila, que, aunque ofrecieron un gran menú a los chefs, presentaron algunos fallas que no les permitieron ser la próxima ganadora.

Finalistas en masterchef celebrity

Todas se mostraron felices pese a su derrota, indicando lo orgullosas que se sienten de ellas mismas por haber logrado llegar a la gran final de esta competencia tan difícil y que requiere tanta disciplina y compromiso.

Artículos relacionados

Tras su victoria sus fanáticos la llenaron de elogios y felicitaciones por llevarse este título tan importante y por la cantidad de dinero que obtuvo.

Entre ellas su compañera Alejandra Ávila, quien se mostró feliz por la victoria de Violeta, agregando corazones y aplausos tras la revelación del triunfo de la presentadora.

Recordemos que, ambas lograron formar una gran amistad en la competencia, por lo que, muchos resaltaron el apoyo que se dieron entre ellas en esta fase tan importante y decisiva de MasterChef Celebrity.

Recuerda que tras la final de MasterChef Celebrity puedes ver el gran estreno esta noche de La Sustituta, una historia de suspenso que te cautivará.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Nicolás de Zubiría, Violeta Bergonzi Nicolás de Zubiría

Nicolás de Zubiría sacude MasterChef con mensaje para Violeta Bergonzi tras ganar, ¿qué dijo?

El chef Nicolás de Zubiría ratificó el triunfo de Violeta Bergonzi como la ganadora de MasterChef Celebrity 2025.

Carla Giraldo felicita a Violeta Bergonzi. Carla Giraldo

Carla Giraldo sorprende a Violeta Bergonzi con una foto que emocionó tras la final de MasterChef

Carla Giraldo compartió una fotografía con Violeta Bergonzi que conmovió a sus seguidores tras la gran final de MasterChef.

Así reaccionó Hernando Luque, esposo de Violeta Bergonzi tras ser ganadora de MasterChef Violeta Bergonzi

Así reaccionó Hernando Luque, esposo de Violeta Bergonzi tras ser ganadora de MasterChef

Violeta Bergonzi se convirtió en la ganadora de MasterChef. Él es Hernando Duque, quien compartió su reacción en redes sociales.

Lo más superlike

Luisa Fernanda W y su estilo Luisa Fernanda W

¿Cómo encontrar mi estilo?, Luisa Fernanda W reveló lo que hizo ella y ofreció consejo

La influenciadora Luisa Fernanda W habló sobre cómo encontrar el estilo propio y poder expresarse libremente.

El ruego de Giovanny Ayala: así invita a una velatón por la libertad de su hijo Giovanny Ayala

Giovanny Ayala pide apoyo para emotiva velatón por la libertad de su hijo secuestrado

Miss Estonia renuncia a Miss Universo 2025 Miss Universo

Miss Estonia Brigitta Schaback renunció a Miss Universo como Miss Costa de Marfil, ¿qué pasó?

El Puma fue bajado de un avión Viral

El Puma fue bajado de un avión: "me sacaron como un delincuente"

El mensaje de Eugenio Derbez para Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel Eugenio Derbez

Eugenio Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel y envía un mensaje a Aislinn