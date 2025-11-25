Así reaccionó Alejandra Ávila tras perder la final de MasterChef Celebrity ante Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi se coronó como la gran ganadora de MasterChef Celebrity 2025 tras una trepidante final en la que se enfrentó a Alejandra Ávila, Valentina Taguado y Carolina Sabino.

¿Cómo reaccionó Alejandra Ávila tras perder final de MasterChef Celebrity?

La final de esta temporada estuvo bastante reñida y así lo dejaron saber los jurados al momento de dar su veredicto final.

Belén, Jorge y Nicolás aseguraron que la decisión de elegir a la nueva ganadora de la temporada no fue nada fácil y que fueron detalles mínimos lo que los hicieron elegir a la presentadora.

Cuando Claudia Bahamón leyó el sobre con la decisión del jurado y se conoció el nombre de Violeta Bergonzi la emoción y algarabía se apoderó de la cocina más famosa de Colombia.

Precisamente, Alejandra Ávila un de las participantes más fuertes de la temporada y una de las favoritas de los televidentes se unió a la emoción de su compañera y decidió celebrar junto a ella su triunfo.

Alejandra Ávila celebró triunfo de Violeta Bergonzi. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Violeta Bergonzi Los memes y reacciones que dejó la victoria de Violeta Bergonzi en la final de MasterChef Celebrity

¿Cómo reaccionó Alejandra Ávila a la victoria de Violeta Bergonzi en final de MasterChef Celebrity?

Tras la celebración de Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila habló detrás de cámaras sobre lo que sentía tras haber perdido la final.

Para sorpresa de muchos televidentes, Alejandra se mostró tranquila y resaltó la victoria de su compañera, asegurando que era merecido por su desempeño en la competencia y la gran final.

Viole ganaste, muy merecido este premio.

Por su parte, Violeta se mostró contenta por su victoria y aprovechó para dedicarle este triunfo a todos sus seres queridos y personas que confiaron en ella.

Estoy muy feliz, muy contenta, por mis hijos, por mi familia, por mi gente. Me siento realizada en este momento de mi vida.

Artículos relacionados Claudia Bahamón Mario Alberto Yepes regañó a Claudia Bahamón en la final de MasterChef Celebrity: así reaccionó

¿Cómo definió Alejandra Ávila su paso por MasterChef Celebrity?

Horas antes de la gran final de MasterChef Celebrity la talentosa actriz compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en donde hizo un balance de su paso por la competencia.

Alejandra calificó esta experiencia como un sueño cumplido, ya que siempre había sido fanática de este programa de cocina y al estar dentro de él nunca imaginó llegar tan lejos.

Los sueños sí se cumplen. Lo soñé mucho y llegó ese día. Llegar a la final y ver a mi familia entrar por esa puerta fue algo que no puedo explicar con palabras… una mezcla de felicidad, orgullo y gratitud infinita.

Asimismo, Alejandra destacó todo lo que vivió durante los cinco meses de grabaciones y competencia en donde siempre logró salir adelante en cada reto.

Fueron cinco meses muy duros, de lucha, disciplina y amor por este sueño: tenerlos aquí, conmigo, en este momento tan importante. Gracias por ser mi fuerza siempre.