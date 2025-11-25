Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Felipe Zapata, supuesto nuevo novio de Aida Victoria Merlano, la defendió en público de ataque

Aida Victoria Merlano recibió duro comentario por parte de internauta y su aparente nueva pareja salió en su defensa.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Nueva pareja de Aida Victoria Merlano la defendió
Aida Victoria Merlano fue tratada mal por internauta. (Foto Canal RCN)

Aida Victoria Merlano constantemente está dando de qué hablar en redes sociales por su vida personal en donde en el último tiempo son protagonistas su hijo y su vida amorosa.

¿Cómo reaccionó Aida Victoria Merlano a fuerte comentario de internauta en su contra?

Aida Victoria Merlano tras recuperarse por completo de su posparto se ha dejado ver bastante activa en sus redes sociales en donde comparte contenido a diario.

Aunque la influenciadora barranquillera es seguida por millones de personas que la admiran y gozan de su contenido, también tiene varios 'haters'.

Precisamente, uno de esos 'haters' recientemente arremetió en su contra luego que la influenciadora hiciera una publicidad a un concesionario de autos: "¿Por qué no conduces más bien tu cerebro y deje de ser tan pr..."

La influenciadora no se quedó callada ante este comentario fuera de lugar y decidió exponerlo en sus historias de Instagram: "Andaba trabajando tranquila".

Aida aseguró que no podía creer cómo a varios hombres en la actualidad les gustaban pele*r más con las mujeres que cualquier otra cosa.

Al hombre de hoy en día le gusta una peleadera con mujer.

Aida Victoria Merlano reaccionó a declaraciones de Juan David Tejada
Aida Victoria Merlano recibió fuerte comentario en redes sociales. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Felipe Zapata al comentario de internauta en contra de Aida Victoria Merlano?

Luego que Aida Victoria Merlano decidiera hacer público el feo comentario que recibió por parte de internauta en sus redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar.

Precisamente, una de esas reacciones fue por parte de Felipe Zapata, un empresario que ha sido relacionado sentimentalmente con la influenciadora y quien es dueño de los concesionarios a los que Aida hacía publicidad.

El supuesto nuevo novio de Aida Victoria Merlano también le contestó al internauta que atacó a la influenciadora y de manera irónica lo invitó a centrarse en él en vez de estar lanzado comentarios sin sentido en redes a mujeres.

Por qué mejor no trabaja y ahorra pa' ver si le da para ser mi cliente.

¿Se confirma la relación de Aida Victoria Merlano y Felipe Zapata?

Semanas después que se hizo oficial la ruptura de Aida Victoria Merlano con Juan David Tejada 'El agropecuario', padre de su hijo Emiliano, se comenzó a rumorar en redes que la barranquillera se habría dado una nueva oportunidad en el amor.

Este rumor empezó a tomar fuerza luego que la influenciadora barranquillera empezara a ser captada con el empresario Felipe Zapata en lugares públicos y en diferentes historias.

No obstante, hasta el momento ni la influenciadora ni el empresario se han pronunciado para confirmar o negar si tienen algún tipo de relación sentimental.

Aida Victoria Merlano se ríe de las críticas sobre su vida amorosa en un video viral
Aida Victoria Merlano tendría nueva relación sentimental. (Foto: Canal RCN -Freepik)
