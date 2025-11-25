Exparticipante de La casa de los famosos Colombia se hizo cambio extremo en su rostro: así quedó

Una reconocida presentadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia reapareció en sus redes y mostró el procedimiento que se hizo en el rostro.

¿Cuál fue la exparticipante de La casa de los famosos Colombia que se hizo complejo procedimiento en el rostro?

Tras varios meses alejada de redes sociales y del mundo de la televisión, Nanis Ochoa sorprendió a sus fans al revelar que se hizo un complejo procedimiento estético en su rostro.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia apareció en sus historias de Instagram con su rostro cubierto por vendajes, cintas y esparadrapos.

La presentadora les reveló a sus seguidores que se había hecho un procedimiento conocido como cirugía ortognática, la cual según su especialista busca mejorar la posición de sus maxilares y a su vez la simetría de su rostro.

Exparticipante de La casa de los famosos se hizo procedimiento en el rostro. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Cómo quedó Nanis Ochoa tras procedimiento en el rostro?

Nanis Ochoa tenía a sus seguidores preocupados tras ausencia de redes sociales, ya que la presentadora es bastante activa contando detalles de su vida.

La modelo hasta el momento dejó ver pocos detalles de cómo quedó tras su cirugía en el rostro, ya que estaba cubierta al rededor y en su nariz por vendajes y cintas.

La presentadora compartió detalles del procedimiento que se hizo desde la voz del especialista que la operó y dejó claro que tiene altas expectativas por ver el resultado final de este.

¿Qué es la cirugía ortognática que se hizo Nanis Ochoa?

La cirugía ortognática según especialista es una cirugía maxilofacial que se realiza para corregir la posición de los huesos de la mandíbula y el maxilar cuando están desalineados. Su objetivo es mejorar tanto la función (morder, hablar, respirar) como la estética facial.

Precisamente, el médico que operó a la presentadora explica en un video de qué trata este procedimiento y para qué sirve: “Mejora la posición de los maxilares, se mejora la simetría del rostro y las funciones vitales. Esta cirugía no solo se trata de estética, ya que el masticar mal puede afectar la digestión, la postura, la respiración y la salud de las articulaciones".

Además, se sabe que se usa para tratar problemas como: Mordida abierta, cruzada o profunda, mandíbula muy adelantada o muy retrasada, asimetrías faciales, dificultad para masticar o hablar y problemas respiratorios como apnea del sueño.