Greeicy sorprendió con una confesión personal desde el baño de su casa

Greeicy Rendón volvió a abrir su corazón en redes sociales con una serie de historias que rápidamente captaron la atención de sus seguidores, en esta ocasión, la cantante habló de un tema que ha marcado su crecimiento personal durante los últimos años, la resiliencia.

La artista explicó que durante una etapa difícil sintió que la palabra “resiliencia” estaba tan presente en tatuajes, frases motivacionales y conversaciones ajenas que parecía haber perdido su fuerza.

¿Qué llevó a Greeicy a hablar sobre la resiliencia en ese momento?

Según contó la misma cantante, estaba teniendo un momento de introspección y quiso compartirlo con quienes la siguen desde hace años, recordó cómo el proceso de entenderse, cuidarse y reconstruirse puede ser lento, pero profundamente transformador.

Afirmó que hoy ve la resiliencia como un recordatorio de todo lo que ha logrado superar, y comprendió que su verdadero significado no tiene nada de superficial.

Mientras hablaba, confesó que esa palabra la ha acompañado en momentos en los que sintió que había perdido el rumbo, pero también en etapas de calma donde reconoce que lo vivido le permitió convertirse en una mujer más fuerte, más consciente y mucho más conectada consigo misma.

¿Qué ocurrió en medio de esa reflexión de Greeicy que hizo reír a sus seguidores?

En plena grabación de sus historias, quedó en evidencia que Greeicy se encontraba en el baño y para sorpresa de todos, su hijo Kai apareció espontáneamente en cuadro, acercándose a ella y revelando a qué se dedicaban realmente en ese instante.

Greeicy abrió su corazón y recordó por qué la resiliencia ha marcado su vida. | Foto AFP/ Noam Galai

También contó que en su familia tienen la costumbre de hacerse pequeños masajes para “ayudar” al momento de ir al baño, mientras Kai, sin timidez y con la naturalidad propia de un niño pequeño, comenzó a darle esos masajes mientras ella seguía hablando con sus seguidores.

¿Cómo reaccionó el público ante esta mezcla de humor y sinceridad de Greeicy?

Los comentarios no tardaron en llegar y muchos destacaron que Greeicy tiene la capacidad de hablar de temas profundos sin perder su espontaneidad, y que su autenticidad es precisamente lo que la hace tan cercana.

De reflexión profunda a momento familiar: así fue la aparición espontánea de Kai en las historias de Greeicy. (AFP: Noam Galai)

Al final, la artista no solo dejó una reflexión poderosa sobre lo que significa levantarse después de cada caída, sino que también mostró que incluso los momentos cotidianos pueden convertirse en un espacio para conectar, reír y recordar.