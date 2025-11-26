Salió a la luz el último mensaje de la cantante de música popular, Mayerly Díaz, antes de su muerte

El mundo de la música se encuentra consternado tras el fallecimiento de la cantante Mayerly Díaz a sus 32 años luego de realizarse un procedimiento estético.

¿Qué se sabe del fallecimiento de la cantante de música popular, Mayerly Díaz?

La noticia de la muerte de Mayerly Díaz, conocida como "La voz de Quipile", fue confirmada por parte de la Alcaldía Municipal de Quilipe, Cundinamarca a través de un comunicado.

“La Administración municipal de Quipile expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares por el fallecimiento de la Sra. Mayerly Díaz”.

La artista según los primeros reportes oficiales habría fallecido el pasado 22 de noviembre en el Hospital San Rafael de Facatativa, días después de una intervención estética.

Salió a la luz la última publicación de Mayerly Díaz antes de su fallecimiento. (Fotos Canal RCN)

¿Cuál fue la última publicación de la cantante de música popular, Mayerly Díaz?

La artista tras su fallecimiento dejó a dos niños huérfanos y en las últimas horas salió a la luz la que fue su última publicación en redes sociales.

Mayerly Díaz había compartido días atrás de su muerte un video en cuenta oficial de Instagram en donde se mostraba haciendo lo que más le gustaba, cantar.

En el video aparece la artista en medio de un evento cantando con gran emoción y carisma una canción de despecho.

“No yo no soy de esas que se humilla por amor, no, a mí los cachos no me quedan bien, a mí me gustan las cosas a lo derecho porque juguete de ti no voy a hacer”.



Esta publicación deja ver el gran amor de Mayerly por su profesión y este queda como un valioso recuerdo para sus seres queridos.

¿Qué nuevos detalles han revelado del fallecimiento de Mayerly Díaz?

Al parecer, Mayerly Díaz acudió al Hospital San Rafael de Facatativá, tras presentar fuertes síntomas y allí habría sufrido un infarto.

El caso del fallecimiento de la artista de 32 años sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades, quienes esperan esclarecer los hechos lo antes posible.

Mientras tanto, sus seguidores y seres queridos le han estado enviando mensajes de condolencias a sus familiares y le han resaltado su talento y amor por la música.