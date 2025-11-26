Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Salió a la luz el último mensaje de la cantante de música popular, Mayerly Díaz, antes de su muerte

La cantante de 32 años, Mayerly Díaz, dejó una última publicación en donde se mostraba feliz haciendo lo que más disfrutaba.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Salió a la luz última publicación de Mayerly Díaz
Mayerly Díaz había compartido una última publicación. (Fotos Canal RCN)

El mundo de la música se encuentra consternado tras el fallecimiento de la cantante Mayerly Díaz a sus 32 años luego de realizarse un procedimiento estético.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe del fallecimiento de la cantante de música popular, Mayerly Díaz?

La noticia de la muerte de Mayerly Díaz, conocida como "La voz de Quipile", fue confirmada por parte de la Alcaldía Municipal de Quilipe, Cundinamarca a través de un comunicado.

“La Administración municipal de Quipile expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares por el fallecimiento de la Sra. Mayerly Díaz”.

La artista según los primeros reportes oficiales habría fallecido el pasado 22 de noviembre en el Hospital San Rafael de Facatativa, días después de una intervención estética.

¡Luto en el vallenato! Falleció reconocido cantante que dejó legado con: “Fuiste mala”
Salió a la luz la última publicación de Mayerly Díaz antes de su fallecimiento. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cuál fue la última publicación de la cantante de música popular, Mayerly Díaz?

La artista tras su fallecimiento dejó a dos niños huérfanos y en las últimas horas salió a la luz la que fue su última publicación en redes sociales.

Mayerly Díaz había compartido días atrás de su muerte un video en cuenta oficial de Instagram en donde se mostraba haciendo lo que más le gustaba, cantar.

En el video aparece la artista en medio de un evento cantando con gran emoción y carisma una canción de despecho.

“No yo no soy de esas que se humilla por amor, no, a mí los cachos no me quedan bien, a mí me gustan las cosas a lo derecho porque juguete de ti no voy a hacer”.


Esta publicación deja ver el gran amor de Mayerly por su profesión y este queda como un valioso recuerdo para sus seres queridos.

Artículos relacionados

¿Qué nuevos detalles han revelado del fallecimiento de Mayerly Díaz?

Al parecer, Mayerly Díaz acudió al Hospital San Rafael de Facatativá, tras presentar fuertes síntomas y allí habría sufrido un infarto.

El caso del fallecimiento de la artista de 32 años sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades, quienes esperan esclarecer los hechos lo antes posible.

Mientras tanto, sus seguidores y seres queridos le han estado enviando mensajes de condolencias a sus familiares y le han resaltado su talento y amor por la música.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Juan Gabriel Viral

¿Es verdad que Juan Gabriel está vivo? La IA respondió que el cantante "volverá"

A propósito de recientes declaraciones sobre la aparente vida de Juan Gabriel, la IA dio su predicción sobre el cantante.

Famoso empresario es tendencia tras confirmar la muerte de su esposa: ¿quién es? Talento internacional

Famoso empresario es tendencia tras confirmar la muerte de su esposa: ¿quién es?

Reconocido empresario confirmó el fallecimiento de su esposa en las últimas horas dejando un emotivo mensaje en redes.

Miss Estonia renuncia a Miss Universo 2025 Miss Universo

Miss Estonia Brigitta Schaback renunció a Miss Universo como Miss Costa de Marfil, ¿qué pasó?

Miss Estonia renuncia a Miss Universo 2025 igual que Miss Costa de Marfil y comparte su opinión personal en redes sociales.

Lo más superlike

Aida Cortés sorprendió con nueva faceta Influencers

Aida Cortés reaparece y sorprende con nueva faceta musical: así suena su primer álbum

Aida Cortés tomó por sorpresa a sus seguidores tras mostrar “Sabor Latino", el proyecto en el que llevaba más de un año trabajando.

Violeta Bergonzi junto a su esposo en la final de MasterChef Celebrity 2025. Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi presumió el romántico gesto de su esposo tras su victoria en MasterChef Celebrity

Los actores de La Sustituta compartieron sus retos emocionales Producciones RCN

Los actores de La Sustituta hablan de las escenas que más los desafiaron: retos, emociones y tensión

Luisa Fernanda W y su estilo Luisa Fernanda W

¿Cómo encontrar mi estilo?, Luisa Fernanda W reveló lo que hizo ella y ofreció consejo

El mensaje de Eugenio Derbez para Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel Eugenio Derbez

Eugenio Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel y envía un mensaje a Aislinn