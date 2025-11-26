Famoso empresario es tendencia tras confirmar la muerte de su esposa: ¿quién es?

En las últimas horas, un reconocido empresario se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmar la muerte de su esposa a través de una emotiva publicación en sus redes sociales.

Por el momento, la noticia ha dejado un profundo vacío en el distinguido empresario, quien se ha destacado por emprender varios negocios internacionales como la discografía ‘Virgin Récords’.

¿Quién es el reconocido empresario que confirmó la muerte de su esposa?

El nombre del famoso empresario británico Richard Branson ha acaparado la atención mediática a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmar la desafortunada noticia en que su esposa Joan Branson falleció a sus 80 años.

Ella es Joan Branson, la reconocida esposa del empresario que falleció. | AFP: Robyn Beck

La noticia la dio a conocer el empresario a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cinco millones de seguidores, expresando, con el corazón quebrantado, las siguientes palabras:

“Con el corazón roto por compartir que Joan, mi esposa y compañera durante 50 años, ha fallecido. Ella fue la mamá y abuela más maravillosas que nuestros hijos y nietos podrían haber deseado jamás. Ella era mi mejor amiga, mi roca, mi luz guía, mi mundo. Te amo por siempre, Joan”, agregó Richard Branson.

Sin duda, Joan se convirtió en uno de los pilares fundamentales en la vida de Richard, pues se conocieron a mediados del 1976 durante una grabación en Inglaterra.

Además, la pareja tuvo tres hijos, pero una de ellas falleció luego de nacer. Los nombres de sus dos hijos son: Holly y Sam.

Con base en esto, Richard compartió recientemente una ráfaga de fotografías en las que aparece junto a sus hijos y su esposa, con quien construyó varios de los momentos más importantes de su vida a nivel personal y profesional:

“Holly, Sam y yo estamos todos juntos ahora, haciendo todo lo posible para sonreír a través de las lágrimas y centrarnos en todas las cosas buenas que Joan trajo a nuestro mundo. Hay tantos. Joan era mi todo, la estrella brillante alrededor de la cual el universo de nuestra familia siempre ha orbitado. Esa luz no se ha ido, simplemente ha tomado una nueva forma. Nos guiará hacia adelante. Y la llevaremos con nosotros, siempre”, señaló el empresario.

¿Por qué Richard Branson se ha posicionado en uno de los empresarios más multimillonarios del mundo?

Desde luego, Richard Branson se ha posicionado como uno de los magnates con más influencia en el campo empresarial a nivel internacional tras destacarse en tener una variedad de franquicias, en especial en el sector del turismo, entretenimiento y comunicaciones.

Esto dijo Richard Branson tras la muerte de su esposa. | AFP: Andrej Isakovic