Reconocida presentadora colombiana confirmó su ruptura al estar cerca de casarse: así lo anunció

Famosa presentadora colombiana confirmó su ruptura con su expareja tras revelar hace varias semanas que se iba a casar.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocida presentadora colombiana confirmó su ruptura al estar cerca de casarse: así lo anunció
¿Quién es la famosa presentadora que se iba a casas? | Foto: Freepik

En las últimas horas, miles de navegantes han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la noticia de que una reconocida presentadora y creadora de contenido digital confirmó su ruptura con su exprometido.

La noticia ha sorprendido a varios de sus seguidores al saber que hace varios meses, la presentadora compartió varios detalles de la propuesta de matrimonio que le hizo su expareja.

¿Quién es la reconocida presentadora que confirmó su ruptura al estar cerca de casarse?

Una de las presentadoras deportivas más reconocidas del país, es Jessica Bohórquez, quien se ha dado a conocer por su gran experiencia al demostrar su gran locución, en especial, al momento de narrar torneos futbolísticos.

Además, Jessica se ha convertido en tema de conversación en las diferentes redes sociales tras confirmar su ruptura con su expareja Juan Felipe Rico, con quien iba a contraer matrimonio.

Reconocida presentadora colombiana confirmó su ruptura al estar cerca de casarse: así lo anunció
Así anunció Jessica Bohórquez, que está soltera. | Foto: Freepik

Jessica confirmó la noticia el pasado 25 de noviembre a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 270 mil seguidores que está en una nueva etapa de su vida, expresando las siguientes palabras:

“Sí, estoy soltera. Hoy les voy a contar algo muy personal y es que este 2025 me enseñó que las cosas que valen la pena duran. Cuando decidí no continuar con mi relación sentimental, hace unas pocas semanas, fue porque ahora estoy comprendiendo mucho mejor y tengo más claro lo que quiero y, también, lo que no vuelvo a permitir en mi vida”, agregó Jessica.

Reconocida presentadora colombiana confirmó su ruptura al estar cerca de casarse: así lo anunció
¿Cómo es la nueva faceta de soltera de Jessica Bohórquez? | Foto: Freepik

En el video, Jessica demostró que se siente sumamente orgullosa de poder disfrutar una nueva etapa de soltería a pesar de todos los cambios que ha tenido a nivel personal.

¿Qué reacciones tuvieron los internautas tras la ruptura de Jessica Bohórquez?

Desde luego, la ruptura de Jéssica ha generado una ola de comentarios mediante las redes sociales en la que varios navegantes le preguntaron acerca de los preparativos que tenía para su vida y la presentadora respondió:

Un internauta le preguntó a Jéssica: “¿Cómo así? ¿No te ibas a casar?”, a lo que ella respondió: “Bien conjugado, me iba a casar, ya no”. “La vida te enseña que los momentos duros, las caídas más difíciles, son los de mayor crecimiento en todos los aspectos”.

