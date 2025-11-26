Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Pirlo manda a quitar la música de Blessd en Cali y desata opiniones divididas en redes sociales

Pirlo mandó a quitar la música de Blessd en Cali, un gesto que avivó la polémica y que generó comentarios encontrados en redes.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Pirlo y su equipo mandan a quitar canción de Blessd.
Pirlo y su equipo mandan a quitar canción de Blessd en "La juntada de Cali". (Foto de Blessd Jose R. Madera/AFP) (Foto del cantante Freepik)

La capital del Valle del Cauca vivió una noche que pasó de la celebración al debate en cuestión de segundos.

Pirlo se molesta al escuchar la música de Blessd en Cali.
Pirlo se molesta al escuchar la música de Blessd en un evento con influenciadores y artistas caleños. (Foto de Rodrigo Varela/AFP)

Artículos relacionados

Lo que parecía ser un encuentro festivo entre artistas e influenciadores caleños terminó convirtiéndose en un episodio que avivó la polémica entre Blessd y Pirlo en las redes sociales y dejó a los asistentes indignados.

El evento reunió a personalidades de la escena digital y musical, entre ellas la creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, La Jesuu, además del cantante de trap Pirlo, que estaba acompañado de su equipo.

Artículos relacionados

¿Qué ocurrió con la música de Blessd en “La juntada caleña”?

La tensión se hizo evidente cuando el DJ puso uno de los temas más reconocidos de Blessd.

La reacción de Pirlo fue inmediata: mostró su molestia y su equipo intervino para cambiar la canción.

Los silbidos que se escucharon en el recinto reforzaron la idea de que la música del paisa no era bienvenida en ese espacio, en medio de una rivalidad que ya venía creciendo en redes sociales.

La tiradera de Pirlo contra Blessd ha superado los 7 millones de reproducciones en plataformas digitales, convirtiéndose en una de las tiraderas con más visibilidad de la escena urbana colombiana.

¿Cómo avanza la disputa entre Pirlo y Blessd?

Aunque Pirlo asegura que espera la respuesta de Kriss R, compañero de Blessd, el silencio del paisa tras su tiradera “Hijo mío” ha aumentado la expectativa.

Ambos artistas han trasladado la discusión a las redes, comparando la asistencia a sus conciertos y alimentando una rivalidad que ya no se limita a lo musical, sino que se ha convertido en algo personal.

Mientras Pirlo insiste en que espera otra contestación de Kriss R o del propio Blessd, el paisa ha decidido enfocar su energía en otro frente: su expansión internacional.

Blessd, uno de los artistas urbanos más destacados de Colombia, acaba de iniciar su primera gran gira por Europa.

Artículos relacionados

El tour contempla siete conciertos en cuatro países entre noviembre y diciembre de 2025.

La gira llega después de un momento histórico para el artista paisa con su concierto en Bogotá, donde reunió a más de 55 mil personas.

Blessd está de gira por Europa.
Blessd dio inicio a su gira por Europa. (Foto Rodrigo Varela/AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Greeicy dedicó reflexión Greeicy

Greeicy Rendón abrió su corazón tras sincera reflexión luego de difícil momento

La artista Greeicy Rendón dedicó emotivas palabras a sus fanáticos tras las difíciles semanas que ha tenido.

Altafulla en Premios Luna Altafulla

Altafulla logró importante reconocimiento, el cual recibió junto a toda su familia

El artista Altafulla ganó un importante premio, por el que se sintió muy feliz y orgulloso.

El Puma fue bajado de un avión Viral

El Puma fue bajado de un avión: "me sacaron como un delincuente"

Así reaccionó el artista El Puma luego de la polémica que se desató tras haber sido bajado de un avión.

Lo más superlike

Belén Alonso MasterChef Celebrity Colombia

Belén Alonso conmueve al despedirse de MasterChef Celebrity 2025, ¿volverá?

Belén Alonso estuvo por primera vez en Colombia en MasterChef Celebrity 2025, así que emocionó al decir adiós al proyecto.

Reconocida presentadora colombiana confirmó su ruptura al estar cerca de casarse: así lo anunció Talento nacional

Reconocida presentadora colombiana confirmó su ruptura al estar cerca de casarse: así lo anunció

Luisa Fernanda W y su estilo Luisa Fernanda W

¿Cómo encontrar mi estilo?, Luisa Fernanda W reveló lo que hizo ella y ofreció consejo

Miss Estonia renuncia a Miss Universo 2025 Miss Universo

Miss Estonia Brigitta Schaback renunció a Miss Universo como Miss Costa de Marfil, ¿qué pasó?

El mensaje de Eugenio Derbez para Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel Eugenio Derbez

Eugenio Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel y envía un mensaje a Aislinn