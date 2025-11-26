Pirlo manda a quitar la música de Blessd en Cali y desata opiniones divididas en redes sociales

La capital del Valle del Cauca vivió una noche que pasó de la celebración al debate en cuestión de segundos.

Pirlo se molesta al escuchar la música de Blessd en un evento con influenciadores y artistas caleños. (Foto de Rodrigo Varela/AFP)

Lo que parecía ser un encuentro festivo entre artistas e influenciadores caleños terminó convirtiéndose en un episodio que avivó la polémica entre Blessd y Pirlo en las redes sociales y dejó a los asistentes indignados.

El evento reunió a personalidades de la escena digital y musical, entre ellas la creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, La Jesuu, además del cantante de trap Pirlo, que estaba acompañado de su equipo.

¿Qué ocurrió con la música de Blessd en “La juntada caleña”?

La tensión se hizo evidente cuando el DJ puso uno de los temas más reconocidos de Blessd.

La reacción de Pirlo fue inmediata: mostró su molestia y su equipo intervino para cambiar la canción.

Los silbidos que se escucharon en el recinto reforzaron la idea de que la música del paisa no era bienvenida en ese espacio, en medio de una rivalidad que ya venía creciendo en redes sociales.

La tiradera de Pirlo contra Blessd ha superado los 7 millones de reproducciones en plataformas digitales, convirtiéndose en una de las tiraderas con más visibilidad de la escena urbana colombiana.

¿Cómo avanza la disputa entre Pirlo y Blessd?

Aunque Pirlo asegura que espera la respuesta de Kriss R, compañero de Blessd, el silencio del paisa tras su tiradera “Hijo mío” ha aumentado la expectativa.

Ambos artistas han trasladado la discusión a las redes, comparando la asistencia a sus conciertos y alimentando una rivalidad que ya no se limita a lo musical, sino que se ha convertido en algo personal.

Mientras Pirlo insiste en que espera otra contestación de Kriss R o del propio Blessd, el paisa ha decidido enfocar su energía en otro frente: su expansión internacional.

Blessd, uno de los artistas urbanos más destacados de Colombia, acaba de iniciar su primera gran gira por Europa.

El tour contempla siete conciertos en cuatro países entre noviembre y diciembre de 2025.

La gira llega después de un momento histórico para el artista paisa con su concierto en Bogotá, donde reunió a más de 55 mil personas.