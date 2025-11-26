Familia de Bruce Willis revela qué hará con el actor tras su fallecimiento, ¿de qué se trata?

Han pasado tres años desde que la vida de Bruce Willis cambió drásticamente tras ser diagnosticado con demencia frontotemporal. A raíz de esta enfermedad, su familia ha tomado una decisión determinante sobre lo que ocurrirá con su cuerpo cuando fallezca.

¿Qué decisión tomó la familia de Bruce Willis sobre lo que pasará con el actor cuando fallezca?

Desde que el protagonista de 'El Quinto elemento' comenzó a padecer esta enfermedad que afecta principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro, en aquellas zonas que están asociadas con la personalidad, la conducta y el lenguaje, según lo explica La Clínica Mayo, la familia del actor ha estado teniendo al tanto a sus seguidores de su estado de salud.

La familia del actor Bruce Willis sorprendió a sus fans con decisión sobre al actor cuando muera. (Foto: Theo Wargo/Getty Images/AFP)

Es por ello, que han decidido darles a conocer, que cuando el actor muera, donarán su cerebro para ayudar en los estudios de la demencia frontotemporal.

Así lo dio a conocer la actriz y modelo británica, Emma Heming Willis, quien es la esposa de Bruce Willis, en su más reciente libro "The Unexpected Journey" (El viaje inesperado), donde además de contar su historia de amor con el actor de 70 años, cuenta detalles de cómo han enfrentado juntos la DFT.

¿Para qué quiere la familia de Bruce Willis donar el cerebro del actor cuando muera?

La mujer de 47 años explicó a People que donar el cerebro de Bruce a la ciencia será un legado invaluable. Con esta decisión, buscan aportar a la investigación de la enfermedad, facilitar su detección temprana y mejorar la eficacia de los tratamientos.

Creo que siempre ha disfrutado siendo actor y entreteniendo a la gente. Le encantaba. Era su labor. Por eso le quiero. Siempre ha sido tan humilde”, expresó la actriz.

Emma Heming Willis afirmó que donar el cerebro del actor a la ciencia será un aporte relevante. (Foto: Theo Wargo/Getty Images/AFP)

¿Cuáles son los síntomas de la demencia frontotemporal que padece Bruce Willis?

De acuerdo con especialistas en neurología, los síntomas de esta demencia que padece Bruce incluyen desinhibición social, apatía, impulsividad, repetición de palabras o acciones, y dificultades para comunicarse con claridad.

También pueden presentarse alteraciones en hábitos diarios y en la capacidad de tomar decisiones, lo que refleja el impacto progresivo de la enfermedad en las funciones cognitivas y emocionales del afectado.