Ella es la famosa actriz que es tía de Majida Issa, protagonista de ‘La Sustituta’

Una de las actrices más destacadas del país es Majida Issa , quien ha tenido la oportunidad de cautivar a los televidentes con su gran habilidad en el campo artístico al participar en importantes producciones.

Además, Majida se ha convertido en centro de conversación en las últimas horas tras el estreno de ‘La Sustituta’, en el que la actriz cautivará con su gran participación.

Así también, varios internautas se han preguntado acerca de la familia de actores en la que viene Majida Issa. A continuación, te contamos quién es una de sus tías, un gran referente de la televisión colombiana.

¿Quién es la famosa actriz que es tía de Majida Issa?

El nombre de María Margarita Giraldo se ha convertido en uno de los más reconocidos del país al participar en importantes producciones colombianas en las que ha tenido la oportunidad de ser un gran referente en el mundo de la actuación.

De igual modo, ha acaparado la atención mediática al venir de una familia de artistas, al ser hija de la intérprete Teresa Gutiérrez y hermana de Ylia Belloto, madre de Majida Issa.

Ella es de María Margarita Giraldo, tía de Majida Issa. | Foto: Buen Día, Colombia

Con base en esto, María Margarita Giraldo comparte un especial lazo con Majida Issa al ser su tía y, también, por compartir la misma vocación, al ser dos reconocidas actrices.

Por si parte, María Margarita ha compartido a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 12 mil seguidores el incondicional amor que tiene por su familia y el apoyo que le tiene a su sobrina al ser parte del elenco de ‘La Sustituta’.

¿Dónde y cuándo ver ‘La Sustituta’, nueva producción del Canal RCN?

Es clave mencionar que Majida Issa se apoderará de las pantallas del Canal RCN tras ser la protagonista de la nueva serie de suspenso llamada ‘La Sustituta’ la cual empezará este miércoles 26 de noviembre en el horario de las 8 p.m.

¿Dónde y cuándo ver 'La Sustituta'? | Foto: Canal RCN

Majida Issa tendrá la oportunidad de cautivar a los televidentes con su gran interpretación en la serie y, también, al debutar junto a reconocidas celebridades como: Julián Román, Luis Eduardo Arango, José Narváez, Juan Fernando Sánchez y Silvia de Dios.