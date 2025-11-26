Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó Hernando Luque, esposo de Violeta Bergonzi tras ser ganadora de MasterChef

Violeta Bergonzi se convirtió en la ganadora de MasterChef. Él es Hernando Duque, quien compartió su reacción en redes sociales.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Así reaccionó Hernando Luque, esposo de Violeta Bergonzi tras ser ganadora de MasterChef
¿Cómo reaccionó el esposo de Violeta Bergonzi tras su triunfo en MasterChef? | Foto: Canal RCN

El pasado martes 25dde noviembre, se llevó a cabo la parte final del reto de eliminación en la cocina de MasterChef Celebrity, en el que Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Alejandra Ávila y Valentina Taguado, demostraron estar al nivel de una chef de alta cocina.

Durante el reto, el jurado conformado por: Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, fueron selectivos al momento de calificar la técnica y concepto de cada una de las finalistas.

Así que Violeta se convirtió en la ganadora de la décima edición de MasterChef Celebrity, al demostrar un menú de tres tiempos al cumplir con todas las expectativas por parte del jurado.

¿Quién es Hernando Luque, esposo de Violeta Bergonzi, ganadora de MasterChef?

Desde que la presentadora Claudia Bahamón anunció que Violeta Bergonzi se convertiría en ganadora de la competencia, varios internautas se han preguntado acerca de la vida sentimental de la presentadora.

Sin duda, una de las personas más importantes en la vida de Violeta es Hernando Luque, el esposo de la ganadora de MasterChef, quien se ha destacado en ser un reconocido empresario al ser fundador de bienes raíces en su compañía ‘Grupo Hemma’.

Así también, Hernando ha compartido varios detalles de su vida profesional y personal a través de sus redes sociales, en la que les demuestra a sus seguidores el incondicional amor que tiene por su esposa.

Así reaccionó Hernando Luque, esposo de Violeta Bergonzi tras ser ganadora de MasterChef
¿Quién es y a qué se dedica el esposo de Violeta Bergonzi? | Foto: Canal RCN

¿Cómo reaccionó el esposo de Violeta Bergonzi al ganar MasterChef?

Recientemente, Hernando compartió su reacción tras conocer le triunfo de Violeta Bergonzi al llevarse el premio mayor en la cocina de MasterChef Celebrity.

Así reaccionó Hernando Luque, esposo de Violeta Bergonzi tras ser ganadora de MasterChef
Esta fue la reacción de Hernando Luque tras ver que su esposa ganó MasterChef 2025. | Foto: Canal RCN

En una de sus historias compartidas a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 29 mil seguidores, expresó emotivas palabras tras acompañar a su esposa en uno de los momentos más importantes de su vida:

“Eres la mejor. Siempre supe que te lo ibas a ganar, amor mío”, agregó el esposo de Violeta Bergonzi.

