Violeta Bergonzi y Valentina Taguado bromearon antes de la final de MasterChef: “Generar rumores”

La noche estuvo cargada de emoción en la celebración de los 10 años de MasterChef Celebrity Colombia, cuando Violeta Bergonzi se llevó el premio y el trofeo de la cocina más importante del mundo.

¿Cómo vivieron las finalistas de MasterChef Celebrity Colombia previo a la final?

Y es que luego de que se acabara la temporada, salieron a la luz momentos inéditos de la gran final que se vivió en los estudios del Canal RCN.

La emisión, que se transmitió en dos noches, dejó ver los instantes en los que las cuatro cocineras debían preparar los nueve platos para los chefs, quienes quedaron sorprendidos con las propuestas de alta cocina que presentaron las finalistas: Violeta, Carolina, Alejandra y Valentina.

Sin embargo, un video reveló los momentos previos a esta gran final. Violeta, quien tomó la batuta con el micrófono, mostró cómo se encontraban las otras tres finalistas, mientras Alejandra repasaba detalles de su preparación.

Así vivieron las finalistas los momentos previos a la gran final de MasterChef. (Foto: Canal RCN)

Por su parte, Carolina le contó a Violeta que se sentía muy emocionada porque su familia, su esposo y sus hijos estarían presentes en la final.

Un momento especial para ella, ya que habían viajado desde Ecuador para acompañarla en esta noche tan significativa.

¿Por qué Valentina Taguado bromeo con Violeta Bergonzi antes de la gran final de MasterChef?

Valentina Taguado, por su parte, aprovechó para bromear con Violeta Bergonzi, quien tenía un beso marcado en su cuello.

“Déjame, que es para generar rumores”, dijo Violeta Bergonzi en medio de risas, mientras le preguntaba a Valentina Taguado si no se le hacía raro que la familia las viera cocinar. A lo que Valentina respondió que sí representaba muchos nervios.

Mientras Alejandra Ávila quien se mostraba con su cuaderno de recetas en la mano, bromeo también con Violeta diciéndole que iba a preparar una changua con pimentón, como en alguna ocasión lo hizo en un reto que la salvó de eliminación.

Como era de esperarse, los internautas reaccionaron y expresaron todo su apoyo hacia Violeta, elogiándola por lo divertida que es, y desde antes ya la coronaban como la ganadora de la décima temporada de MasterChef Celebrity Colombia.