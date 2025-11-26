Así reaccionó Valentina Taguado tras perder MasterChef Celebrity ante Violeta Bergonzi

La locutora a influenciadora Valentina Taguado reaccionó luego de no haber ganado MasterChef Celebrity, cuyo triunfo se lo llevó la presentadora Violeta Bergonzi.

¿Cómo reaccionó Valentina Taguado tras perder la final de MasterChef Celebrity?

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías de lo que fue para ella la gran final de esta reñida competencia.

Recordemos que, Valentina Taguado no solo compitió contra Violeta Bergonzi, sino también contra Carolina Sabino y Alejandra Ávila.

En las instantáneas se dejó ver feliz desde su estación, la cual contenía su nombre y se mostró cocinando y celebrando el haber logrado llegar a esta etapa del programa.

Luego de conocerse que fue Violeta Bergonzi la gran ganadora de MasterChef Celebrity, Valentina Taguado decidió compartir un emotivo mensaje de agradecimiento por esta experiencia tan especial e importante que vivió.

"GRACIAS MasterChef. Hoy se acabó una de las mejores experiencias de mi vida, la disfrutamos de principio a fin, aprendimos, nos reímos, lloramos, amamos y cocinamos. ¡Qué gran final! Una producción increíble, con personas increíbles, gracias Canal RCN", escribió en la descripción de la publicación.

Asimismo agradeció a la presentadora Claudia Bahamón y a los tres chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso por todo el apoyo y conocimiento que le brindaron durante el programa.

Además, dedicó un consejo a sus fanáticos de luchar por sus sueños y brindar amor a donde quiera que vayan.

"Sí se logran los sueños desde las risas y el amor. Recuerdos increíbles, maravillosos, imborrables. Persigan sus sueños, ríanse en el proceso y destilen amor. Gracias a los que llegaron hasta aquí. TE AMO MasterChef", agregó.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la derrota de Valentina Taguado en MasterChef Celebrity?

Miles de seguidores reaccionaron a la publicación de Valentina Taguado, donde pese al resultado destacaron la gran labor que hizo durante toda la competencia y elogiaron su sorprendente participación.

Entre ellas, su compañera Carolina Sabino, quien agregó: "Gracias, Valen!!! Hermoso vivir esto! Y que VIVAN las “anomalías”! Ser distinto, es MARAVILLOSO!".