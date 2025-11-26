Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Así reaccionó Valentina Taguado tras perder MasterChef Celebrity ante Violeta Bergonzi

Valentina Taguado reaccionó luego de no llevarse el triunfo en MasterChef Celebrity tras una reñida final.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Valentina Taguado y Violeta Bergonzi
Valentina Taguado no logró ganar MasterChef Celebrity/Canal RCN

La locutora a influenciadora Valentina Taguado reaccionó luego de no haber ganado MasterChef Celebrity, cuyo triunfo se lo llevó la presentadora Violeta Bergonzi.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Valentina Taguado tras perder la final de MasterChef Celebrity?

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías de lo que fue para ella la gran final de esta reñida competencia.

Recordemos que, Valentina Taguado no solo compitió contra Violeta Bergonzi, sino también contra Carolina Sabino y Alejandra Ávila.

Finalistas en Masterchef celebrity 2025

En las instantáneas se dejó ver feliz desde su estación, la cual contenía su nombre y se mostró cocinando y celebrando el haber logrado llegar a esta etapa del programa.

Luego de conocerse que fue Violeta Bergonzi la gran ganadora de MasterChef Celebrity, Valentina Taguado decidió compartir un emotivo mensaje de agradecimiento por esta experiencia tan especial e importante que vivió.

"GRACIAS MasterChef. Hoy se acabó una de las mejores experiencias de mi vida, la disfrutamos de principio a fin, aprendimos, nos reímos, lloramos, amamos y cocinamos. ¡Qué gran final! Una producción increíble, con personas increíbles, gracias Canal RCN", escribió en la descripción de la publicación.

Asimismo agradeció a la presentadora Claudia Bahamón y a los tres chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso por todo el apoyo y conocimiento que le brindaron durante el programa.

Artículos relacionados

Además, dedicó un consejo a sus fanáticos de luchar por sus sueños y brindar amor a donde quiera que vayan.

"Sí se logran los sueños desde las risas y el amor. Recuerdos increíbles, maravillosos, imborrables. Persigan sus sueños, ríanse en el proceso y destilen amor. Gracias a los que llegaron hasta aquí. TE AMO MasterChef", agregó.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la derrota de Valentina Taguado en MasterChef Celebrity?

Miles de seguidores reaccionaron a la publicación de Valentina Taguado, donde pese al resultado destacaron la gran labor que hizo durante toda la competencia y elogiaron su sorprendente participación.

Valentina Taguado tras final de Masterchef celebrity

Entre ellas, su compañera Carolina Sabino, quien agregó: "Gracias, Valen!!! Hermoso vivir esto! Y que VIVAN las “anomalías”! Ser distinto, es MARAVILLOSO!".

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Nicolás de Zubiría, Violeta Bergonzi Nicolás de Zubiría

Nicolás de Zubiría sacude MasterChef con mensaje para Violeta Bergonzi tras ganar, ¿qué dijo?

El chef Nicolás de Zubiría ratificó el triunfo de Violeta Bergonzi como la ganadora de MasterChef Celebrity 2025.

Carla Giraldo felicita a Violeta Bergonzi. Carla Giraldo

Carla Giraldo sorprende a Violeta Bergonzi con una foto que emocionó tras la final de MasterChef

Carla Giraldo compartió una fotografía con Violeta Bergonzi que conmovió a sus seguidores tras la gran final de MasterChef.

Así reaccionó Hernando Luque, esposo de Violeta Bergonzi tras ser ganadora de MasterChef Violeta Bergonzi

Así reaccionó Hernando Luque, esposo de Violeta Bergonzi tras ser ganadora de MasterChef

Violeta Bergonzi se convirtió en la ganadora de MasterChef. Él es Hernando Duque, quien compartió su reacción en redes sociales.

Lo más superlike

Luisa Fernanda W y su estilo Luisa Fernanda W

¿Cómo encontrar mi estilo?, Luisa Fernanda W reveló lo que hizo ella y ofreció consejo

La influenciadora Luisa Fernanda W habló sobre cómo encontrar el estilo propio y poder expresarse libremente.

El ruego de Giovanny Ayala: así invita a una velatón por la libertad de su hijo Giovanny Ayala

Giovanny Ayala pide apoyo para emotiva velatón por la libertad de su hijo secuestrado

Miss Estonia renuncia a Miss Universo 2025 Miss Universo

Miss Estonia Brigitta Schaback renunció a Miss Universo como Miss Costa de Marfil, ¿qué pasó?

El Puma fue bajado de un avión Viral

El Puma fue bajado de un avión: "me sacaron como un delincuente"

El mensaje de Eugenio Derbez para Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel Eugenio Derbez

Eugenio Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel y envía un mensaje a Aislinn