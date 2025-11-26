¿Mariana Pajón ya dio a luz? una publicación despertó rumores en redes

Mariana Pajón compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías en las que muestra su embarazo a pocos días de la llegada de su primer hijo.

Y escribió un mensaje que muchos interpretaron como una despedida de esta etapa, lo que generó preocupación y curiosidad entre los seguidores que se preguntan si el bebé ya nació o si la atleta estaría entrando en labor de parto.

¿Por qué el mensaje de Mariana Pajón generó tanta expectativa?

El mensaje hizo que muchos se cuestionaran si la campeona olímpica estaba anunciando indirectamente el nacimiento de su hijo, pues en su mensaje, expresó que cada día está más cerca de conocer a su bebé y confesó que, aunque tiene la ilusión de tenerlo en brazos, ya empieza a extrañar las pataditas y la compañía constante que ha tenido durante estos meses.

Además, la forma en que redactó su reflexión describiendo su barriguita como “el hogar” donde creció su hijo y mencionando que se siente privilegiada de haber vivido este proceso, hizo que muchos vieran la publicación como un cierre simbólico de la etapa de gestación.

¿Cómo ha vivido Mariana Pajón su proceso de maternidad?

Durante todo el embarazo, Mariana ha mostrado una actitud llena de emoción y agradecimiento y en diferentes publicaciones ha compartido momentos clave, desde los primeros movimientos del bebé hasta actividades cotidianas que han marcado la transformación de esta etapa.

A pocos días de convertirse en mamá, Mariana Pajón compartió palabras que hicieron pensar a muchos que el gran momento podría estar muy cerca. (Foto: Foto: AFP/ Raul Arboleda)

Además, ha descrito repetidamente esta experiencia como una de las más importantes de su vida y ha manifestado lo afortunada que se siente por cada cambio físico y emocional que ha vivido.

¿Qué esperan ahora los seguidores de Mariana Pajón tras la publicación?

Con el mensaje reciente, muchos se preguntan si en cualquier momento Mariana Pajón anunciará oficialmente el nacimiento de su hijo, y los comentarios en su están llenos de felicitaciones anticipadas, buenos deseos y suposiciones sobre la llegada del bebé.

Mariana Pajón mostró su avanzado embarazo y dejó un mensaje que muchos interpretaron como la antesala al nacimiento de su primer hijo. Foto AFP/Jeff Pachoud

La mayoría expresa entusiasmo por acompañarla en esta nueva etapa, mientras otros especulan que la ciclista podría estar guardando el momento exacto para compartirlo cuando se sienta preparada.