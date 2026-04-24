Andrea Guerrero habló por primera vez sobre su dura batalla contra el cáncer: así lo reveló

Andrea Guerrero, una de las figuras del periodismo deportivo más importantes del país, recientemente rompió el silencio para revelar la dura batalla que enfrentó contra el cáncer, una enfermedad que le fue diagnosticada semanas atrás y a la cual quiso referirse por medio de un video que compartió en redes sociales.

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¿Andrea Guerrero fue diagnosticada con cáncer? Este fue el testimonio de la periodista

A través de su cuenta de Instagram, en donde la presidenta de Win Sports ha consolidado una enorme comunidad de millones de seguidores, abrió su corazón para compartir su testimonio y revelar cómo ha sido transitar por esta complicada enfermedad.

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"Todo empezó con algo pequeño, una lesión que no sanaba y son de esas cosas que uno deja pasar porque no se imagina que es grave, decidí ir a la dermatóloga por un grano que no paraba de sanar y así supe, que efectivamente tenía cáncer", señaló Guerrero.

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De acuerdo con su relato, tras recibir esta lamentable noticia, no solo sintió miedo por la misma enfermedad, también la abordaron otro temores igual de fuertes, como el no saber cómo iba a quedar, qué pasaría con su rostro, con su vida, y también con su hija si le llegara a suceder algo.

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Andrea Guerreo reveló su batalla contra el cáncer. Foto | Canal RCN.

Así mismo, confesó que otro de sus grandes miedos era su imagen, pues lleva más de 20 años frente a una cámara, y aunque no parezca, esto tiene un peso importante para ella.

¿Qué tipo de cáncer le diagnosticaron a Andrea Guerrero?

Según lo dio a conocer en la pieza audiovisual, desde entonces se ha sometido a dos operaciones, una para quitar el cáncer, y otra, para reconstruir la nariz, y aunque en su momento decidió alejarse para darle prioridad a su salud, también quiso compartir su historia para que, al igual que ella, escuchen su cuerpo y presten atención a sus señales.

"Hoy tengo una cicatriz, pero entendí que no me hizo menos, no me quitó el lugar, no me volvió débil, al contrario me hizo volver a encontrarme y eso también fue profundamente valioso", agregó.

Finalmente, Andrea, concluyó su mensaje confirmando, que, aunque es libre de cáncer, aún le queda una intervención, dejando ver que, pese a los días de incertidumbre que ha enfrentado, todo valdrá la pena si su historia sirve para que nadie tenga que vivir lo que ella vivió.