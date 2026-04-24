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horman Toloza, exprometido de Alexa Torrex, recientemente capturó la atención en redes sociales tras recibir un fuerte comentario por parte de un internauta, en medio de la polémica por el shippeo entre su exnovia y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.

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¿Cuál fue el fuerte comentario que recibió Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex?

Todo se dio en medio de una dinámica que llevó a cabo Jhorman en su cuenta de Instagram, en donde agregó la cajita de preguntas y respuestas y se mostró abierto a responder todo tipo de curiosidades por parte de sus seguidores, espacio en el que algunos se aprovecharon y enviaron mensajes no tan amigables.

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"¿Qué se siente ser tan don cachudo?",fue una de las preguntas que recibió el creador de contenido. Frente a esto, no dudó en responder y, fiel a su estilo, mostrarse bastante despreocupado por la opinión de los demás, dejando ver que, contrario a lo que piensa la gente, no le afectan este tipo de comentarios.

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"Me tiran duro, pues para mí es un honor, es un sentimiento que no se los puedo explicar, o sea, me encanta que tenga mi propia canción, es muy chimba, me encanta que todos me conozcan por eso, me fascina, la verdad, es un sentimiento que no puedo explicar", señaló.

Jhorman Toloza responde a fuerte crítica que recibió en redes. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Jhorman Toloza tras recibir duro comentario sobre su situación con Alexa Torrex?

Pero ese no fue el único comentario que el joven recibió, pues, segundos después en una siguiente historia, otro usuario también arremetió en su contra con fuertes expresiones.

"Cach0n y mar1ca, b0bo h**y r4ta", escribió una persona. Ante esto, Jhorman le respondió no con insultos, sino con palabras amistosas: "Dios te bendiga pobre alma sin amor", le dijo.

¿Qué ha dicho Jhorman Toloza sobre su ruptura con Alexa Torrex?

Cabe señalar que, en medio de la controversia que continúa generando la cercanía entre Tebi y Alexa, Jhorman, expareja de la participante, anunció públicamente su decisión de poner fin a su relación con la cucuteña, esto luego de ser testigo de varios comportamientos de ella al interior de la competencia.

Jhorman Toloza recibió cruel comentario en redes tras situación con Alexa. Foto | Canal RCN.

Y es que, según lo dio a conocer en una entrevista, la gota que rebasó el vaso fue el hecho de que Torrex llorara en televisión nacional por un hombre que lleva conociendo hace apenas algunos meses, situación que, por el momento, lo ha llevado a asegurar que no está dispuesto a volver con ella.