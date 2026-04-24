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Yeferson Cossio genera reacciones al revelar preocupantes síntomas de salud

Yeferson Cossio habría revelado una condición en sus ojos y días después, mostró que nuevamente aparecieron los síntomas.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yeferson Cossio genera preocupación al revelar síntomas de salud
Yeferson Cossio genera preocupación por su salud. (Foto/ Canal RCN)

Yeferson Cossio volvió a preocupar a sus seguidores tras reaparecer en sus historias con el ojo rojo, pues hace algunos días, ya se había tomado una foto mostrando lo que estaba ocurriendo.

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Esto generó preocupación por su estado de salud, ya que el creador de contenido suele enfermar y en los últimos meses ha tenido varios quebrantos que lo han llevado a asistir a los especialistas.

En esta ocasión, otra vez generó dudas de qué está pasando con él, ya que sigue enfermo de sus ojos y ya son varios días así e incluso, su novia ha mostrado preocupación.

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¿Cuál es el video de Yeferson Cossio con los ojos rojos?

En horas de la noche del jueves 23 de abril, Yeferson Cossio apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram, mostrando su ojo izquierdo, revelando lo rojo que está.

Yeferson Cossio genera preocupación por su salud
Yeferson Cossio revela cómo se ve sus ojos. (Foto/ Freepik)

Como se mencionó anteriormente, ya lleva una semana así y claramente, esto alertó a sus seguidores, quienes consideran que no es normal estar nuevamente con los ojos así.

En el clip, se alcanza a escuchar que su novia, Carolina Gómez, dijo que debería ir al doctor, precisamente para que lo revisen y le den un diagnóstico y una medicina para el percance.

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Por su parte, se ve cómo el creador de contenido pasa sus dedos sobre sus ojos y hace un gesto como de dolor o queja y dijo que “ora vez”; de hecho, en su historia escribió “Ay no, Sherigan”.

No solo lo escribió, sino que también lo dijo en su video y su novia se preguntó si es que así se llama ese problema ocular, lo cual generó su risa.

Pues Cossio se llamó así “Sherigan”, debido a un personaje de un famoso anime, el cual mantenía con los ojos rojos.

¿Cuáles otros quebrantos de salud ha tenido Yeferson Cossio?

A inicios de este año, Yeferson Cossio generó gran conmoción debido a que estuvo en urgencias por una grave condición médica, luego de revelar que presentó fallas en su corazón.

Yeferson Cossio revela cómo se ve sus ojos
Yeferson Cossio genera preocupación al revelar síntomas de salud. (Foto/ Canal RCN)

De acuerdo con lo que él explicó sobre su situación, es que estos síntomas se habrían dado porque en su momento tuvo bastante estrés y no había dormido bien.

De hecho, explicó que tiene una vida bastante movida por su trabajo y demás cosas y se habría descuidado al tampoco tomar su respectivo medicamento.

Sin embargo, tras meses de este diagnóstico, el creador mejoró de salud y no volvió a presentar estas fallas.

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