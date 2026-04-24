En las últimas horas, el mundo del ciclismo colombiano se viste de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de reconocido ciclista quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Con base en esto, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano han acaparado la atención mediática tras pronunciarse al respecto en sus redes sociales.

Por este motivo, Miguel, hermano de Mariana Pajón, se pronunció al respecto ante el desafortunado fallecimiento del ciclista colombiano, quien dejó un importante legado.

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¿Quién fue el reconocido ciclista colombiano que falleció en las últimas horas?

El nombre de Cristian Camilo Muñoz se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse su fallecimiento en horas de la mañana de este viernes 24 de abril.

Así se confirmó el fallecimiento de Cristian Muñoz, ciclista colombiano. | Foto: Freepik

La noticia en la que se confirmó el desafortunado fallecimiento de Cristian Camilo fue confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte de NU Colombia en su cuenta oficial de Instagram en la que expresaron las siguientes palabras:

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“Hoy despedimos a Cristian Muñoz, un ciclista que convirtió cada kilómetro en una muestra de pasión, disciplina y corazón. Su historia no queda aquí y nos recuerda que los sueños se pedalean todos los días, incluso cuando la ruta se pone cuesta arriba. Nos quedamos con su ejemplo, sus metas cumplidas y la inspiración que dejó en cada persona que lo vio subirse a la bici”, dijo NU en su comunicado oficial.

¿Qué dijo el hermano de Mariana Pajón ante el fallecimiento de Cristian Camilo Muñoz?

Ante el desafortunado fallecimiento de Cristian Camilo Muñoz, Miguel, hermano de Mariana Pajón, se pronunció tras confirmarse la desafortunada noticia.

¿Qué dijo Miguel Pajón ante el fallecimiento del ciclista? | Foto: Freepik

Por ello, Miguel Pajón expresó a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 59 mil seguidores, unas sentidas palabras al respecto, pues expresó las siguientes palabras:

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