Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Hermano de Mariana Pajón reacciona ante el fallecimiento de reconocido ciclista colombiano

Falleció reconocido ciclista colombiano Cristian Muñoz y Miguel, hermano de Mariana Pajón se pronunció al respecto.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Hermano de Mariana Pajón reacciona ante el fallecimiento de reconocido ciclista colombiano
¿Qué dijo el hermano de Mariana Pajón ante el fallecimiento del ciclista colombiano? | Fotos: Freepik

En las últimas horas, el mundo del ciclismo colombiano se viste de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de reconocido ciclista quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Con base en esto, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano han acaparado la atención mediática tras pronunciarse al respecto en sus redes sociales.

Por este motivo, Miguel, hermano de Mariana Pajón, se pronunció al respecto ante el desafortunado fallecimiento del ciclista colombiano, quien dejó un importante legado.

Artículos relacionados

¿Quién fue el reconocido ciclista colombiano que falleció en las últimas horas?

El nombre de Cristian Camilo Muñoz se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse su fallecimiento en horas de la mañana de este viernes 24 de abril.

Hermano de Mariana Pajón reacciona ante el fallecimiento de reconocido ciclista colombiano
Así se confirmó el fallecimiento de Cristian Muñoz, ciclista colombiano. | Foto: Freepik

La noticia en la que se confirmó el desafortunado fallecimiento de Cristian Camilo fue confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte de NU Colombia en su cuenta oficial de Instagram en la que expresaron las siguientes palabras:

Artículos relacionados

“Hoy despedimos a Cristian Muñoz, un ciclista que convirtió cada kilómetro en una muestra de pasión, disciplina y corazón. Su historia no queda aquí y nos recuerda que los sueños se pedalean todos los días, incluso cuando la ruta se pone cuesta arriba. Nos quedamos con su ejemplo, sus metas cumplidas y la inspiración que dejó en cada persona que lo vio subirse a la bici”, dijo NU en su comunicado oficial.

¿Qué dijo el hermano de Mariana Pajón ante el fallecimiento de Cristian Camilo Muñoz?

Ante el desafortunado fallecimiento de Cristian Camilo Muñoz, Miguel, hermano de Mariana Pajón, se pronunció tras confirmarse la desafortunada noticia.

Hermano de Mariana Pajón reacciona ante el fallecimiento de reconocido ciclista colombiano
¿Qué dijo Miguel Pajón ante el fallecimiento del ciclista? | Foto: Freepik

Por ello, Miguel Pajón expresó a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 59 mil seguidores, unas sentidas palabras al respecto, pues expresó las siguientes palabras:

Artículos relacionados

“A veces la vida nos muestra cosas que no se entienden desde ningún punto de vista. ¡Lo recordaremos siempre con su sonrisa y su buena actitud! Mucha fortaleza a su familia y a todo el equipo Nu!”, agregó Cristian Camilo Muñoz en la descripción de la publicación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Nairo Quintana reacciona a la muerte de ciclista colombiano Nairo Quintana

Nairo Quintana dedica emotivas palabras tras la muerte de ciclista colombiano: “tenía mucho por delante”

Nairo Quintana reaccionó a la muerte del ciclista colombiano y dedicó un mensaje que conmovió a sus seguidores

¡Duelo en el fútbol colombiano! Falleció reconocido exjugador a causa de un infarto: ¿quién fue? Talento nacional

¡Duelo en el fútbol colombiano! Falleció reconocido exjugador a causa de un infarto: ¿quién fue?

Se confirmó el desafortunado fallecimiento de reconocido exfutbolista colombiano a causa de un infarto.

Falleció reconocido ciclista colombiano Deportes

Falleció reconocido ciclista colombiano tras sufrir grave accidente: esta fue su última publicación

Murió el ciclista Cristian Muñoz tras un accidente en Europa y su última publicación en redes conmovió a seguidores

Lo más superlike

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, se viste de luto Karol G

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, se viste de luto y recuerda muerte de familiar: esto dijo

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, compartió un emotivo mensaje tras recordar el fallecimiento de un ser especial.

Periodista destapa supuestas infidelidades de Christian Nodal Christian Nodal

Periodista destapa supuestas infidelidades de Christian Nodal y revela nombres

Karina García es tendencia tras frase viral en La casa de los famosos Colombia: ¿qué dijo? Karina García

Karina García es tendencia tras frase viral en La casa de los famosos Colombia: ¿qué dijo?

¿Por qué se debería meditar antes de dormir? Salud

¿Por qué se debería meditar antes de dormir? Conoce sus beneficios para el descanso

Resurge video de Yeison Jiménez antes de la fama Yeison Jiménez

Video inédito de Yeison Jiménez en sus inicios se vuelve viral tras meses de su fallecimiento