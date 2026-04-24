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Ornella Sierra compara a Melfi y Nataly Umaña con Alexa Torrex y Tebi: “Quedó en pañales”

Ornella Sierra comparó romances del reality y aseguró que lo de temporadas pasadas quedó en pañales frente a lo actual

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Ornella Sierra compara a Melfi y Nataly con Alexa y Tebi y genera debate
Ornella Sierra compara a Melfi y Nataly con Alexa y Tebi y genera debate (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido Ornella Sierra volvió a dar de qué hablar tras su participación como panelista invitada en el programa ¿Qué hay pa’ dañar?, donde opinó sin filtro sobre los romances que se están viviendo en La casa de los famosos Colombia.

Durante la conversación, la barranquillera no solo analizó lo que ocurre en la temporada actual, sino que también hizo comparaciones directas con una de las historias más comentadas del formato en el pasado: la de Nataly Umaña y Melfi.

Ornella Sierra reacciona a los romances del reality
Ornella Sierra reacciona a los romances del reality (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Ornella Sierra sobre los romances en el reality?

Ornella se refirió a uno de los momentos recientes del programa: el congelado de Sofía Jaramillo, donde la caleña le habría dado “luz verde” a la relación entre Alexa y Tebi.

La influencer reaccionó con humor a la escena, señalando que prácticamente les habrían dado permiso para seguir adelante con lo que sienten.

Incluso comentó que parecía que les estaban diciendo que aprovecharan porque ya no tenian “hogar” fuera del reality.

En medio de la conversación, uno de los conductores le preguntó qué cómo habría reaccionado ella ante esta situación, recordando la polémica que se vivió en su temporada con Nataly Umaña y Melfi.

Ante esto, Ornella fue contundente: aseguró que lo ocurrido en su edición “quedó en pañales” comparado con lo que está pasando ahora.

Según dijo, lo de su temporada fue mínimo frente a lo que, a su juicio, han hecho los participantes actuales, afirmando que “han hecho y deshecho” dentro de la casa.

Además, recordó que en su momento se habló de que “se rompió un hogar”, pero en esta nueva temporada considera que la situación ha escalado, mencionando los casos de Alexa, Tebi y Juanda Caribe como ejemplos de relaciones que han generado controversia.

¿Qué más comentó Ornella Sierra sobre la situación dentro del reality?

Durante su intervención, Ornella también compartió lo que describió como “chisme de costa”, refiriéndose a lo que se comenta fuera del programa.

La barranquillera mencionó a Juanda Caribe, asegurando que él tenía pareja fuera del reality y que la polémica surgió por su cercanía con Mariana Zapata dentro de la competencia.

También comentó que, según versiones que circulan, algunas mujeres habrían señalado que el humorista les escribía, lo que habría alimentado aún más la controversia en redes sociales.

Finalmente, Ornella agregó que, desde su percepción, Sheila Gándara, expareja del participante, habría tomado distancia tras toda la situación y terminó mudándose de la casa que compartía con el humorista.

Ornella Sierra habla de Juanda Caribe
Ornella Sierra habla de la polémica de Juanda Caribe (Foto Canal RCN)
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