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Jhorman Toloza rompió el silencio y reveló si entrará en un 'Congelado' a la casa de los famosos

Jhorman Toloza nuevamente apareció en redes sociales para contarle a sus seguidores si volverá al reality de convivencia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jhorman Toloza durante un congelado en La casa de los famosos Colombia - Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Jhorman Toloza reveló si estará en un congelado en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex, recientemente causó furor en redes sociales al revelar si es cierto que estará en un congelado de La casa de los famosos Colombia, esto luego de que días atrás decidiera poner fin a su relación con la actual participante de esta tercera temporada.

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¿Jhorman Toloza entrará a un 'Congelado' en La casa de los famosos Colombia? Esto dijo

A través de su cuenta oficial de Instagram en donde el creador de contenido ha construido una sólida comunidad de miles seguidores, sorprendió al referirse a las especulaciones que apuntan que él estaría próximo a ingresar a la casa una vez más y protagonizar un nuevo 'Congelado'.

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"Para todos aquellos que se preguntan si voy a entrar a un congelado, les diré que es falso lo que circula en redes", escribió el influencer por medio de sus historias.

Jhorman Toloza revela su drástica decisión si Alexa lo busca tras salir de La casa de los famosos.

Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Jhorman Toloza aclaró si estará o no en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre ir una vez más a La casa de los famosos Colombia?

Con las declaraciones del joven cucuteño en las que desmintió este rumor, dejó claro que, por ahora no está interesado en tener algún tipo de cercanía con Alexa, pues, cabe señalar que, días atrás el mismo dio a conocer públicamente su decisión de no continuar con su noviazgo.

Y es que, de acuerdo con lo dicho por él durante una entrevista que concedió a La Mega Cúcuta, la gota que rebosó el vaso fue el tener que ser testigo de cómo su ahora exprometida lloraba en televisión nacional por un hombre que conoce hace apenas unos meses.

¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre la posibilidad de volver con Alexa Torrex?

Además, en este mismo espacio, reafirmó su posición respecto a si cabe la posibilidad de que se den otra oportunidad una vez Alexa termine su paso por la casa, dejando en claro que, aunque todavía siente amor por ella, no está dispuesto a volver con una persona que lo hizo sentir mal y a la que no le importaron sus emociones.

Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Jhorman Toloza sobre si entrara de nuevo a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Mientras tanto, el shippeo de la participante con Tebi Bernal, sigue siendo motivo de amores y odios en la casa, pues, por un lado, hay quienes aprueban lo que está sucediendo, pero por el otro, existen aquellos que están en desacuerdo con el comportamiento de los dos.

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