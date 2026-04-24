Luis Alfonso sufrió inesperado accidente casero que le dejó un ojo morado; todo quedó en video

El cantante de música popular, Luis Alfonso, mostró el percance que sufrió y que le dejó un ojo morado.

Luis Alfonso terminó con el ojo morado tras broma fallida. (Foto Canal RCN)

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¿Qué le pasó a Luis Alfonso en el ojo?

El artista compartió una historia en su Instagram como parte de las tantas bromas que suele hacerle a su familia y personas cercanas.

En esta ocasión, el intérprete empujó a uno de sus familiares a la piscina de su casa, pero la reacción inesperada de la mujer terminó con un golpe accidental en su ojo izquierdo. Aunque la situación no fue grave, sí le dejó una marca visible que él mismo mostró con humor.

Luis Alfonso dejó claro que no piensa abandonar sus bromas, especialmente aquellas que tienen como escenario la piscina de su hogar.

“El que está cerca de la piscina, para la piscina va”, escribió Luis Alfonso en su publicación.

No es la primera vez que el cantante convierte un accidente que es motivo de risa. Hace apenas una semana, publicó un video de su cámara de seguridad en el que se veía a un miembro de su equipo tropezar con los perros y terminar golpeándose la cabeza contra los tacos de billar.

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¿Cuándo sale la nueva producción de Luis Alfonso?

Más allá de las bromas, el intérprete sigue enfocado en su carrera musical. Actualmente se encuentra cerrando su gira nacional, que culmina en Manizales, y ya anunció el lanzamiento de nueva música para el 30 de abril con el tema “Así es nuestro amor”. Con este proyecto, busca seguir consolidando su lugar en la música popular colombiana.

Además, en cada una de sus presentaciones, Luis Alfonso recuerda con emoción a su colega y amigo Yeisón Jiménez, con quien compartió escenario y canciones.

El homenaje se ha convertido en un gesto constante desde el pasado 10 de enero, fecha en la que Yeisón perdió la vida en un trágico accidente aéreo que aún enluta al género popular.