Nuevo look de Marlon Solórzano desató comparaciones con Maluma: ¿se parecen?
El nuevo look de Marlon Solórzano generó comparaciones donde varios usuarios mencionan que ahora se parece a Maluma.
El nuevo look de Marlon Solórzano no pasó desapercibido en redes sociales y rápidamente desató una ola de comentarios por su supuesto parecido con el cantante urbano, Maluma. El cambio de imagen del creador de contenido generó debate entre internautas.
¿Cuál fue el nuevo cambio de look de Marlon Solórzano?
Hace pocas horas, Marlon Solórzano, exparticipante de La casa de los famosos Colombia segunda temporada, sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir en redes sociales una fotografía en la que mostró su nuevo cambio de look, llamando rápidamente la atención.
La instantánea fue publicada en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores. Allí, Marlon Solórzano se dejó ver sin barba, tras varios meses luciéndola de forma constante.
El creador de contenido decidió incentivar la conversación en redes al preguntarles a sus seguidores cómo había quedado con esta nueva imagen, que ahora lo hacía ver más juvenil. Sin embargo, lo que no imaginó fue que, en medio del debate, surgirían comparaciones con Maluma.
¿Por qué comparan a Marlon Solórzano con Maluma tras cambio de look?
La nueva imagen de Marlon Solórzano, en la que se quitó por completo su característica barba, no pasó desapercibida en redes sociales. Entre las reacciones de los internautas comenzaron a surgir constantes comentarios en los que lo comparaban con el artista colombiano Maluma.
Cabe recordar que el cantante urbano también sorprendió tiempo atrás con un drástico cambio de look al quitarse por completo la barba que llevó durante años en su carrera y vida personal.
Las redes sociales se llenaron de comentarios a favor y en contra de la comparación: "Maluma de Temu", "Qué comparación tan ofensiva", "Divinos ambos", "A Marlon no me lo comparen con Maluma, él es único".
Hasta el momento, Marlon Solórzano no se ha pronunciado sobre las comparaciones con Maluma, mientras su inesperado cambio de look continúa generando todo tipo de reacciones y comentarios entre sus seguidores en redes sociales.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike