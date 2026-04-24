Reviven emotivo video de Yeison Jiménez celebrando el cumpleaños de su mamá

En las últimas horas, Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, compartió un emotivo video en el que el fallecido cantante aparece celebrando el cumpleaños de su mamá durante una reunión familiar. Las imágenes despertaron nostalgia y cientos de mensajes de cariño en redes sociales hacia el artista y su familia.

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¿Cuál es el emotivo video en el que Yeison Jiménez celebra el cumpleaños de su mamá?

Este viernes 24 de abril, la madre de Yeison Jiménez celebró un año más de vida, aunque esta vez marcada por la ausencia de su hijo, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

Emotivo mensaje para la madre de Yeison Jiménez en su cumpleaños. (Foto/ Canal RCN - Freepik)

Durante el día, hermanas y familiares cercanos al recordado cantante compartieron publicaciones alusivas al cumpleaños de la mujer, en varias de las cuales fue mencionado Yeison Jiménez.

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Recientemente, Lina Jiménez, una de las hermanas del artista más activa en redes sociales, publicó un emotivo video por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que Yeison aparecía celebrando el cumpleaños de su mamá con una serenata mientras le cantaba el feliz cumpleaños.

Aunque la grabación no estuvo acompañada de ningún mensaje, bastó para que seguidores del cantante se mostraran conmovidos en redes sociales.

¿Cómo reaccionaron los fans de Yeison Jiménez a este emotivo recuerdo?

El video rápidamente despertó nostalgia entre sus seguidores, quienes recordaron con cariño al cantante y destacaron el amor que siempre mostró por su familia en cada uno de sus momentos especiales.

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Comentarios como: “Qué dolor ver esto y saber que ya no está”, “Se nota el amor tan grande que le tenía a su mamá”, “Imposible no llorar con ese video”, “Yeison siempre será recordado con mucho cariño”, “Qué momento tan hermoso y triste a la vez”, “Duele ver la ausencia que dejó en su familia”, fueron algunos de los que destacaron.

El cumpleaños de la madre de Yeison Jiménez sería la tercera fecha especial que su familia pasaría sin él, pues la primera en celebrar un año más de vida fue su hija Thaliana, y su padre.