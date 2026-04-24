Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reviven emotivo video de Yeison Jiménez celebrando el cumpleaños de su mamá

Revivieron un emotivo video en el que el fallecido Yeison Jiménez celebraba el cumpleaños de su mamá.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Reviven emotivo video de Yeison Jiménez celebrando a su mamá en su cumpleaños
Reviven emotivo video de Yeison Jiménez celebrando a su mamá en su cumpleaños. (Foto Canal RCN).

En las últimas horas, Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, compartió un emotivo video en el que el fallecido cantante aparece celebrando el cumpleaños de su mamá durante una reunión familiar. Las imágenes despertaron nostalgia y cientos de mensajes de cariño en redes sociales hacia el artista y su familia.

Artículos relacionados

¿Cuál es el emotivo video en el que Yeison Jiménez celebra el cumpleaños de su mamá?

Este viernes 24 de abril, la madre de Yeison Jiménez celebró un año más de vida, aunque esta vez marcada por la ausencia de su hijo, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

Madre de Yeison Jiménez cumple años y recibe conmovedor mensaje
Emotivo mensaje para la madre de Yeison Jiménez en su cumpleaños. (Foto/ Canal RCN - Freepik)

Durante el día, hermanas y familiares cercanos al recordado cantante compartieron publicaciones alusivas al cumpleaños de la mujer, en varias de las cuales fue mencionado Yeison Jiménez.

Artículos relacionados

Recientemente, Lina Jiménez, una de las hermanas del artista más activa en redes sociales, publicó un emotivo video por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que Yeison aparecía celebrando el cumpleaños de su mamá con una serenata mientras le cantaba el feliz cumpleaños.

Aunque la grabación no estuvo acompañada de ningún mensaje, bastó para que seguidores del cantante se mostraran conmovidos en redes sociales.

¿Cómo reaccionaron los fans de Yeison Jiménez a este emotivo recuerdo?

El video rápidamente despertó nostalgia entre sus seguidores, quienes recordaron con cariño al cantante y destacaron el amor que siempre mostró por su familia en cada uno de sus momentos especiales.

Artículos relacionados

Comentarios como: “Qué dolor ver esto y saber que ya no está”, “Se nota el amor tan grande que le tenía a su mamá”, “Imposible no llorar con ese video”, “Yeison siempre será recordado con mucho cariño”, “Qué momento tan hermoso y triste a la vez”, “Duele ver la ausencia que dejó en su familia”, fueron algunos de los que destacaron.

El cumpleaños de la madre de Yeison Jiménez sería la tercera fecha especial que su familia pasaría sin él, pues la primera en celebrar un año más de vida fue su hija Thaliana, y su padre.

El conmovedor mensaje que recibió la madre de Yeison Jiménez
Madre de Yeison Jiménez cumple años y recibe conmovedor mensaje. (Foto/ Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La reacción de Alexa Torrex que Jhorman Toloza no dejó pasar en La casa de los famosos Influencers

Jhorman Toloza cuestionó la reacción de Alexa Torrex al cerrar la habitación Tormenta

Jhorman Toloza dejó ver su postura frente a la reacción de Alexa Torrex después del cierre de Tormenta en La casa de los famosos.

Jhorman Toloza confesó cuál es su mayor preocupación tras terminar con Alexa Torrex Influencers

Jhorman Toloza reveló cuál es su mayor preocupación tras finalizar su relación con Alexa Torrex

Tras confirmar su ruptura sentimental, Jhorman Toloza contó qué situación le inquieta actualmente.

Diana Ángel dedicó emotivo mensaje a Jacques Toukhmanian Diana Ángel

Diana Ángel causa revuelo al recordar su historia con Jacques Toukhmanian: “Fuimos novios…”

Diana Ángel sorprendió al dedicarle un emotivo mensaje a Jacques Toukhmanian y generó una ola de reacciones tras sus palabras.

Lo más superlike

Muere famosa influencer brasileña Tamyris Teixeira Santos Influencers

Hallan sin vida a reconocida influencer fitness en playa de Brasil tras días desaparecida: esto se sabe

La reconocida influencer fue encontrada en reconocida playa de Brasil y crecen dudas sobre el caso.

Video viral de Beba de La casa de los famosos Colombia cantando; así lucia adolescente. La casa de los famosos

Sale a la luz video de Beba cantando en su adolescencia que está causa furor en redes; así lucía

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira? Shakira

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira?

Periodista destapa supuestas infidelidades de Christian Nodal Christian Nodal

Periodista destapa supuestas infidelidades de Christian Nodal y revela nombres

Resurge video de Yeison Jiménez antes de la fama Yeison Jiménez

Video inédito de Yeison Jiménez en sus inicios se vuelve viral tras meses de su fallecimiento