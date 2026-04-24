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Jhorman Toloza reveló cuál es su mayor preocupación tras finalizar su relación con Alexa Torrex

Tras confirmar su ruptura sentimental, Jhorman Toloza contó qué situación le inquieta actualmente.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jhorman Toloza confesó cuál es su mayor preocupación tras terminar con Alexa Torrex
Jhorman Toloza confesó cuál es su mayor preocupación tras terminar con Alexa Torrex. (Foto Canal RCN).

Jhorman Toloza sorprendió al revelar cuál es su mayor preocupación tras confirmar el fin de su relación con Alexa Torrex, actual participante de La casa de los famosos Colombia, una confesión que despertó reacciones entre sus seguidores en redes sociales.

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¿Por qué Jhorman Toloza terminó su relación con Alexa Torrex?

Vale la pena recordar que semanas después de que La casa de los famosos Colombia iniciara y tras su congelado en el que defendió a capa y espada a Alexa Torrex por un altercado que tuvo con Juanda Caribe dentro de la competencia, y de que Luisa Cortina en otra ocasión reprochara la cercanía de la cantante con Tebi Bernal, esta decidió dar por terminada su relación con Jhorman Toloza.

Jhorman Toloza anuncia su prime.
Jhorman Toloza anuncia su prime en redes sociales. (Fotos Canal RCN)

Sin embargo, Toloza decidió continuar apoyándola y seguir firme con su relación sentimental hasta que los acercamientos entre ella y Tebi comenzaron a hacer cada vez más frecuentes y pasionales. Para este punto Jhorman decidió tomar distancia y aceptar que su relación con la participante había llegado a su fin.

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¿Cuál es la mayor preocupación de Jhorman Toloza tras finalizar su relación con Alexa?

Luego de que Jhorman Toloza revelara públicamente, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, que su relación con Alexa Torrex llegó a su fin, el creador de contenido contó cuál sería su principal preocupación en este momento.

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Lo hizo por medio de la misma red social, donde compartió una fotografía que abrió debate entre sus seguidores. En la imagen, Toloza dejó ver que, tras su ruptura con Alexa, ahora está enfocado en disfrutar de los partidos de fútbol.

“Esta es mi mayor preocupación”, escribió.

La publicación no tardó en generar reacciones entre los internautas, quienes comentaron sobre la actitud con la que Jhorman estaría afrontando el fin de su relación, mientras Alexa parece seguir disfrutando de las mieles del amor con Tebi Bernal dentro de La casa de los famosos Colombia.

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