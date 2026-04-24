Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Diana Ángel causa revuelo al recordar su historia con Jacques Toukhmanian: “Fuimos novios…”

Diana Ángel sorprendió al dedicarle un emotivo mensaje a Jacques Toukhmanian y generó una ola de reacciones tras sus palabras.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Diana Ángel dedicó emotivo mensaje a Jacques Toukhmanian
Diana Ángel sorprendió con mensaje sobre Jacques Toukhmanian. (Fotos: Canal RCN)

La actriz Diana Ángelcausó sensación en redes sociales luego de compartir una emotiva dedicatoria a su colega, amigo y expareja Jacques Toukhmanian.

Artículos relacionados

¿Qué historia comparten Diana Ángel y Jacques Toukhmanian?

A través de sus redes sociales, la también exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia publicó una imagen junto a Jacques, en la que se les ve abrazados al aire libre, bajo el sol.

La fotografía estuvo acompañada de un emotivo mensaje en el que recordó la historia que han construido a lo largo de los años.

Artículos relacionados

“Fuimos novios, nos peleamos, nos reconciliamos, nos hicimos amigos y ahora somos familia. 26 años de historia que nos han hecho querernos más y más. Te quiero y te admiro. Cada año logras ser ejemplo, consejero, espejo. Larga vida a las amistades que se consolidan con los años”, escribió la actriz.

Diana Ángel dedicó emotivo mensaje a Jacques Toukhmanian
Diana Ángel sorprendió con mensaje sobre Jacques Toukhmanian. (Foto: Canal RCN)

Y es que la relación entre ambos se remonta a la época en la que hicieron parte del elenco de Francisco el matemático, la serie inspirada en las problemáticas de unos adolescentes del Colegio Jimmy Carter.

Durante ese tiempo, mientras participaban en las grabaciones, iniciaron una relación sentimental.

Con el paso de los años, su vínculo cambió y se transformó en una gran amistad cercana.

Artículos relacionados

En su publicación, Diana Ángel también hizo referencia a ese proceso, a las diferentes etapas que han vivido juntos desde que se conocieron a hoy que sostienen una gran relación de amistad.

¿Cómo reaccionó Jacques Toukhmanian al mensaje de Diana Ángel?

Tras la publicación, Jacques Toukhmanian respondió al mensaje con un comentario en el que también expresó su cariño a Diana Ángel:

Diana Ángel dedicó emotivo mensaje a Jacques Toukhmanian
Diana Ángel sorprendió con mensaje sobre Jacques Toukhmanian. (Foto: Canal RCN)

“Qué belleza. Por encima del bien y del mal. Te adoro”, escribió el actor y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia.

Además de su reacción, otras figuras del entretenimiento también comentaron la publicación. Entre ellas, la actriz y también exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia, Zulma Rey, quien escribió: “Jajajajaj lindos los dos”, acompañado de emojis de corazón.

Por su parte, Lorena Meritano también se sumó a las reacciones dejando varios corazones en la publicación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La reacción de Alexa Torrex que Jhorman Toloza no dejó pasar en La casa de los famosos Influencers

Jhorman Toloza cuestionó la reacción de Alexa Torrex al cerrar la habitación Tormenta

Jhorman Toloza dejó ver su postura frente a la reacción de Alexa Torrex después del cierre de Tormenta en La casa de los famosos.

Jhorman Toloza confesó cuál es su mayor preocupación tras terminar con Alexa Torrex Influencers

Jhorman Toloza reveló cuál es su mayor preocupación tras finalizar su relación con Alexa Torrex

Tras confirmar su ruptura sentimental, Jhorman Toloza contó qué situación le inquieta actualmente.

El nuevo look de Marlon Solórzano desató ola de comparaciones con Maluma Marlon Solórzano

Nuevo look de Marlon Solórzano desató comparaciones con Maluma: ¿se parecen?

El nuevo look de Marlon Solórzano generó comparaciones donde varios usuarios mencionan que ahora se parece a Maluma.

Lo más superlike

Florinda Meza reacciona a rumores de separación entre Ángela Aguilar y Nodal Ángela Aguilar

Florinda Meza sorprendió al dar curioso consejo a Ángela Aguilar tras rumores de separación con Nodal

Florinda Meza se pronunció a la polémica que hay entre Ángela Aguilar y Christian Nodal tras rumores de separación.

Muere famosa influencer brasileña Tamyris Teixeira Santos Influencers

Hallan sin vida a reconocida influencer fitness en playa de Brasil tras días desaparecida: esto se sabe

Video viral de Beba de La casa de los famosos Colombia cantando; así lucia adolescente. La casa de los famosos

Sale a la luz video de Beba cantando en su adolescencia que está causa furor en redes; así lucía

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira? Shakira

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira?

Resurge video de Yeison Jiménez antes de la fama Yeison Jiménez

Video inédito de Yeison Jiménez en sus inicios se vuelve viral tras meses de su fallecimiento