Diana Ángel causa revuelo al recordar su historia con Jacques Toukhmanian: “Fuimos novios…”

La actriz Diana Ángelcausó sensación en redes sociales luego de compartir una emotiva dedicatoria a su colega, amigo y expareja Jacques Toukhmanian.

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¿Qué historia comparten Diana Ángel y Jacques Toukhmanian?

A través de sus redes sociales, la también exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia publicó una imagen junto a Jacques, en la que se les ve abrazados al aire libre, bajo el sol.

La fotografía estuvo acompañada de un emotivo mensaje en el que recordó la historia que han construido a lo largo de los años.

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“Fuimos novios, nos peleamos, nos reconciliamos, nos hicimos amigos y ahora somos familia. 26 años de historia que nos han hecho querernos más y más. Te quiero y te admiro. Cada año logras ser ejemplo, consejero, espejo. Larga vida a las amistades que se consolidan con los años”, escribió la actriz.

Diana Ángel sorprendió con mensaje sobre Jacques Toukhmanian. (Foto: Canal RCN)

Y es que la relación entre ambos se remonta a la época en la que hicieron parte del elenco de Francisco el matemático, la serie inspirada en las problemáticas de unos adolescentes del Colegio Jimmy Carter.

Durante ese tiempo, mientras participaban en las grabaciones, iniciaron una relación sentimental.

Con el paso de los años, su vínculo cambió y se transformó en una gran amistad cercana.

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En su publicación, Diana Ángel también hizo referencia a ese proceso, a las diferentes etapas que han vivido juntos desde que se conocieron a hoy que sostienen una gran relación de amistad.

¿Cómo reaccionó Jacques Toukhmanian al mensaje de Diana Ángel?

Tras la publicación, Jacques Toukhmanian respondió al mensaje con un comentario en el que también expresó su cariño a Diana Ángel:

Diana Ángel sorprendió con mensaje sobre Jacques Toukhmanian. (Foto: Canal RCN)

“Qué belleza. Por encima del bien y del mal. Te adoro”, escribió el actor y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia.

Además de su reacción, otras figuras del entretenimiento también comentaron la publicación. Entre ellas, la actriz y también exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia, Zulma Rey, quien escribió: “Jajajajaj lindos los dos”, acompañado de emojis de corazón.

Por su parte, Lorena Meritano también se sumó a las reacciones dejando varios corazones en la publicación.