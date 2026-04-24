Jhorman Toloza cuestionó la reacción de Alexa Torrex al cerrar la habitación Tormenta

Tras el cierre definitivo de la habitación Tormenta que se llevó a cabo durante la gala del pasado jueves 23 de abril en La casa de los famosos Colombia, Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex, no ocultó su sorpresa y lanzó un cuestionamiento sobre la actitud que tuvo la participante frente a esta decisión.

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¿Cómo reaccionó Alexa Torrex al cierre de Tormenta en La casa de los famosos Colombia?

Cerrando la gala del pasado jueves 23 de abril Carla Giraldo le pidió a Campanita, líder de la semana, que tomara el cofre que había al interior de la caja de Pandora y se lo entregara al participante que él quisiera, siendo este Juanda Caribe, sin embargo, por reglas del mismo juego este tuvo que dárselo a alguien más, siendo esta Mariana Zapata.

Alexa Torrex no quiere dormir en su habitación en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Al abrir el cofre la joven influenciadora se encontró con que tenía el poder de cerrar la habitación que ella quisiera, generando gran emoción en ella ya que por fin daría fin a Tormenta.

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La actitud de Mariana y su decisión desataron en Alexa Torrex una fuerte crisis en la que no pudo evitar romper en llanto y expresar su dolor frente a esta situación, pues mientras la consolaban mencionó que Tormenta nunca había ganado nada en lo que llevaban de competencia.

¿Cómo reaccionó Jhorman Toloza a la actitud de Alexa Torrex tras el cierre de Tormenta?

Horas después de que esta decisión se tomara, Jhorman Toloza reapareció por medio de sus redes sociales para expresar su opinión frente a este suceso que causó gran conmoción dentro de La casa de los famosos Colombia y desestabilizó por completo a Alexa Torrex.

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Por lo que con un corto, pero muy contundente mensaje, Jhorman cuestionó la actitud de su expareja al mencionar que ni siquiera lloró de esa manera cuando dio por terminada su relación con él frente a toda Colombia.