Comparan al hijo de La Segura e Ignacio Baladán con Lucho Díaz tras emotivo video: esta es la razón

Ignacio Baladán volvió a dar de qué hablar en redes sociales tras compartir un video junto a su hijo Lucca, en el que se le ve jugando con su pequeño de un año. Y es que, cada vez que el uruguayo o La Seguramuestran al bebé, se lleva todas las miradas.

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¿Qué mostró Ignacio Baladán en el video con su hijo Lucca?

En la video, el creador de contenido aparece junto al pequeño que recientemente cumplió un año mientras está con una pequeña pelota de fútbol.

A Lucca se le observa al darle una patada al balón, lo que desata una curiosa reacción de su padre, quien decidió compartir lo que estaría imaginado tras este emotivo instante.

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El video estuvo acompañado de un mensaje en el que Baladán escribió: “Cuando tienes un hijo varón y al año patea la pelota”, tras este momento el esposo de La Segura compartió el flashback que le habría pasado en ese instante por su cabeza.

Comparan a Lucca con Lucho Díaz tras video con Ignacio Baladán. (Foto: AFP y Canal RCN)

Sin duda, lo que imaginó Ignacio Baladán fue lo que realmente llamó la atención de sus millones de seguidores, incluso La Segura reaccionó con curioso comentario.

En sus imágenes el uruguayo compartió una secuencia de lo que podría ser Lucca en un futuro y lo que esto representaría para la pareja tras ser sus padres.

¿Qué fue lo que imaginó Ignacio Baladán tras ver a su hijo de futbolista?

Tras el emotivo momento, Ignacio Baladán imaginó una secuencia de cosas el cual sería si Lucca fuera futbolista, en el que mostró viajes a lugares icónicos, lujosos carros y apartamentos.

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Y como era de esperarse el video generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes reaccionaron con humor tras lo que pasaría con Lucca.

Entre las respuestas, llamó la atención el comentario de La Segura, quien escribió: “Sacando adelante la familia”, acompañado de emojis de risas.

Mientras otros compararon al pequeño con “el próximo Lucho Díaz”, haciendo referencia al famoso futbolista que juega en La Selección Colombia y también en El FC Bayern Múnich y está a punto de disputar las semifinales de la UEFA Champions League.