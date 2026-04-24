Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Comparan al hijo de La Segura e Ignacio Baladán con Lucho Díaz tras emotivo video: esta es la razón

Ignacio Baladán mostró un emotivo momento jugando con Lucca que causó sensación y comparaciones con Lucho Díaz.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Ignacio Baladán muestra a Lucca jugando y lo comparan con Lucho Díaz
Comparan a Lucca con Lucho Díaz tras video con Ignacio Baladán. (Foto: AFP y Canal RCN)

Ignacio Baladán volvió a dar de qué hablar en redes sociales tras compartir un video junto a su hijo Lucca, en el que se le ve jugando con su pequeño de un año. Y es que, cada vez que el uruguayo o La Seguramuestran al bebé, se lleva todas las miradas.

Artículos relacionados

¿Qué mostró Ignacio Baladán en el video con su hijo Lucca?

En la video, el creador de contenido aparece junto al pequeño que recientemente cumplió un año mientras está con una pequeña pelota de fútbol.

A Lucca se le observa al darle una patada al balón, lo que desata una curiosa reacción de su padre, quien decidió compartir lo que estaría imaginado tras este emotivo instante.

Artículos relacionados

El video estuvo acompañado de un mensaje en el que Baladán escribió: “Cuando tienes un hijo varón y al año patea la pelota”, tras este momento el esposo de La Segura compartió el flashback que le habría pasado en ese instante por su cabeza.

Ignacio Baladán muestra a Lucca jugando y lo comparan con Lucho Díaz
Comparan a Lucca con Lucho Díaz tras video con Ignacio Baladán. (Foto: AFP y Canal RCN)

Sin duda, lo que imaginó Ignacio Baladán fue lo que realmente llamó la atención de sus millones de seguidores, incluso La Segura reaccionó con curioso comentario.

En sus imágenes el uruguayo compartió una secuencia de lo que podría ser Lucca en un futuro y lo que esto representaría para la pareja tras ser sus padres.

¿Qué fue lo que imaginó Ignacio Baladán tras ver a su hijo de futbolista?

Tras el emotivo momento, Ignacio Baladán imaginó una secuencia de cosas el cual sería si Lucca fuera futbolista, en el que mostró viajes a lugares icónicos, lujosos carros y apartamentos.

Artículos relacionados

Y como era de esperarse el video generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes reaccionaron con humor tras lo que pasaría con Lucca.

Ignacio Baladán lanza posible indirecta sobre dinero prestado

Entre las respuestas, llamó la atención el comentario de La Segura, quien escribió: “Sacando adelante la familia”, acompañado de emojis de risas.

Mientras otros compararon al pequeño con “el próximo Lucho Díaz”, haciendo referencia al famoso futbolista que juega en La Selección Colombia y también en El FC Bayern Múnich y está a punto de disputar las semifinales de la UEFA Champions League.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La reacción de Alexa Torrex que Jhorman Toloza no dejó pasar en La casa de los famosos Influencers

Jhorman Toloza cuestionó la reacción de Alexa Torrex al cerrar la habitación Tormenta

Jhorman Toloza dejó ver su postura frente a la reacción de Alexa Torrex después del cierre de Tormenta en La casa de los famosos.

Jhorman Toloza confesó cuál es su mayor preocupación tras terminar con Alexa Torrex Influencers

Jhorman Toloza reveló cuál es su mayor preocupación tras finalizar su relación con Alexa Torrex

Tras confirmar su ruptura sentimental, Jhorman Toloza contó qué situación le inquieta actualmente.

Diana Ángel dedicó emotivo mensaje a Jacques Toukhmanian Diana Ángel

Diana Ángel causa revuelo al recordar su historia con Jacques Toukhmanian: “Fuimos novios…”

Diana Ángel sorprendió al dedicarle un emotivo mensaje a Jacques Toukhmanian y generó una ola de reacciones tras sus palabras.

Lo más superlike

Florinda Meza reacciona a rumores de separación entre Ángela Aguilar y Nodal Ángela Aguilar

Florinda Meza sorprendió al dar curioso consejo a Ángela Aguilar tras rumores de separación con Nodal

Florinda Meza se pronunció a la polémica que hay entre Ángela Aguilar y Christian Nodal tras rumores de separación.

Muere famosa influencer brasileña Tamyris Teixeira Santos Influencers

Hallan sin vida a reconocida influencer fitness en playa de Brasil tras días desaparecida: esto se sabe

Video viral de Beba de La casa de los famosos Colombia cantando; así lucia adolescente. La casa de los famosos

Sale a la luz video de Beba cantando en su adolescencia que está causa furor en redes; así lucía

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira? Shakira

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira?

Resurge video de Yeison Jiménez antes de la fama Yeison Jiménez

Video inédito de Yeison Jiménez en sus inicios se vuelve viral tras meses de su fallecimiento