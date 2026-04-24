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Alejandro Estrada respondió incómoda pregunta que le hizo Karina sobre su divorcio con Nataly Umaña

Alejandro Estrada se mostró abierto a responder las preguntas que le hizo Karina García durante su visita a La casa de los famosos Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karina García, Nataly Umaña y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Karina García interrogó a Alejandro Estrada sobre su divorcio con Nataly Umaña. Foto | Canal RCN.

La llegada de Karina García a La casa de los famosos Colombia, fue la oportunidad perfecta para que la exparticipante de la segunda temporada aprovechara para sostener algunas conversaciones reveladoras con algunos de sus habitantes.

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¿Qué respondió Alejandro Estrada tras ser interrogado por Karina García sobre su divorcio con Nataly Umaña?

En medio de su visita a los participantes de esta tercera temporada, la modelo y empresaria antioqueña no dudó en interrogar a Alejandro Estrada sobre un tema que sigue generando curiosidad para muchos y es precisamente su divorcio con Nataly Umaña el cual tuvo lugar en la primera temporada.

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"¿Cuando tú ingresaste era realmente lo que tú sentías, fue como actuación o fue real?", dijo Karina. Frente al interés de la invitada, el actor le hizo saber en primer lugar que, en efecto, todo fue real, además de confesarle que se sentía nervioso en ese momento.

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Así mismo, el actual participante admitió que, antes de ingresar a la casa, si analizó los pros y contras de hacerlo, puso en una balanza todas las implicaron que tendría su decisión y finalmente optó por ingresar para poner fin a su matrimonio de 12 años.

Karina García y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Karina García hizo particular pregunta a Alejandro Estrada sobre su divorcio. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre su divorcio con Nataly Umaña en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia?

De hecho, según lo comentó, la razón que lo llevó a tomar la decisión de entrar al programa en vivo, fue el tener. que recibir mensajes de 0dio afuera de la casa y comentarios en los que se burlaban de su situación, pues pensó en que una estrategia para poner un alto los comentarios, era usar el mismo formato para dar por terminada su relación, y eso fue lo que hizo.

Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Alejandro Estrada reveló detalles de su divorcio con Nataly Umaña. Foto | Canal RCN.

En medio de la conversación, el también empresario dio a conocer que luego de la escena que protagonizó en TV Nacional, él y Nataly sostuvieron una conversación, e incluso hoy en día todavía existe diálogo entre los dos.

Además de confesar que él despidió a Umaña antes de ingresar al reality, también aseguró que cuando ella ingresó a participar su relación no pasaba por un buen momento, sin embargo, sí fue honesto al decir que le hubiera gustado que ella esperara a salir del reality o hubiera terminado su matrimonio en el mismo programa.

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