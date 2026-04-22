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Jhorman Toloza revela su drástica decisión si Alexa lo busca tras salir de La casa de los famosos

En medio de una entrevista, Jhorman Toloza contó qué hará si Alexa Torrex lo busca y si estaría dispuesto a perdonarla.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jhorman Toloza y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Jhorman Toloza reveló qué hará si Alexa lo busca cuando salga. Foto | Canal RCN.

Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex, una vez más capturó la atención en redes sociales al sincerarse respecto a su ruptura y revelar qué hará si la joven lo busca tras culminar su paso por La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué hará Jhorman Toloza cuando Alexa Torrex lo busque tras salir de La casa de los famosos Colombia?

En medio de una entrevista que el creador de contenido concedió para La Mega Cúcuta, habló sin filtros sobre esta situación que tanto revuelo ha causado en el público, pues luego de varios momentos comprometedores protagonizados por Alexa y Tebi Bernal, Toloza decidió hablar públicamente y poner fin a su relación.

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Frente a esto, el locutor de la reconocida emisora quiso interrogarlo sobre la posibilidad de que la actual participante del reality lo busque una vez concluya su paso por la competencia, escenario que el joven ya contempló, dejando en evidencia que no está dispuesto a volver con su exnovia.

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"Ah si, ella me va a buscar yo tengo la certeza y si llega con serenata le echo agua encima", dijo Toloza mostrando que está firme en su decisión.

Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Jhorman Toloza sobre Alexa Torrex. Foto | Canal RCN.

¿Jhorman Toloza volverá con Alexa Torrex cuando ella salga de La casa de los famosos Colombia?

Ante su respuesta, el conductor del programa no dudó en preguntarle qué tan convencido está de su postura, pues una cosa es decirlo estando ella al interior del juego, pero otra muy distinta tenerla de frente, ya que esto puede llevarlo a reflexionar para que cambie de parecer.

Sin embargo, el influenciador, también cucuteño, no solo fue enfático en que no duda que esto suceda, sino también en que se mantiene firme su decisión de cancelar el matrimonio.

Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Jhorman Toloza contó qué pasará cuando Alexa salga de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Con las declaraciones de Jhorman, queda claro que, por ahora, el noviazgo entre él y la actual participante de La casa de los famosos ya no va más, pues de acuerdo con el joven, la gota que derramó el vaso fue el ver a su exprometida llorando por un hombre que conoce apenas hace unos meses.

El shippeo y posterior ruptura entre Toloza y Torrex, se ha convertido en uno de los temas más controversiales, no solo dentro de la casa, también fuera de ella, pues ha sido objeto de opiniones que, por un lado, están en desacuerdo con los participantes, y otras que apoyan lo que viene sucediendo.

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