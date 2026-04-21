Juancho Arango arremetió contra 'shippeo' de Alexa y Tebi y lanzó sorpresiva revelación: ¿qué dijo?

Juancho Arango, quien se convirtió en el más reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia, rompió el silencio en las últimas horas no solo para referirse a lo que fue su paso por el reality, sino también para hablar del 'shippeo' entre Tebi Bernal y Alexa Torrex.

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¿Qué dijo Juancho Arango sobre el shippeo entre Alexa Torrex y Juanda Caribe?

En medio de una entrevista que el recordado actor concedió al Canal RCN, habló sin filtro sobre lo que viene ocurriendo entre Tebi y Alexa, un tema que ha sido objeto de debate no solo al interior de la casa, sino fuera de ella.

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"Los shippeos que vi no me parecieron para nada originales ni honestos, ni auténticos porque para la prueba, cómo se desbarató lo de Alejo y Yuli", señaló el exparticipante de esta tercera temporada.

Y es que, según Arango, el romance de Tebi y Alexa es más de un solo lado, y no de ambos como muchos creen, pues, desde lo que él pudo comprobar viviendo bajo el mismo techo, es que la cucuteña es quien "le está votando toda su corriente", en cambio Tebi, está actuando por conveniencia.

Juancho Arango arremetió contra Tebi Bernal tras salir de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Juancho Arango criticó a Alexa Torrex y Tebi Bernal por su 'shippeo' al interior de La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, el reconocido actor, dijo que, desde su punto de vista Bernal no es un competidor que le aporte mucho al programa, pus considera que incluso hay otros participantes tienen mucho más talento y genera contenido de verdad, y yo no veo sino un Tebi que está en un Shippeo con Alexa, no veo más", agregó. *

Esto fue lo que dijo Juancho Arango sobre el shippeo de Alexa y Tebi. Foto | Canal RCN.

Sobre la pregunta de por qué decidió ser parte de calma, Juancho argumentó que lo hizo porque vio en ellos un "un combo" mucho más auténtico, talentoso y de contenido orgánico, y no un show más facilista.

Finalmente, dio a conocer frente a las cámaras que, aunque entiende que no tienen el máximo apoyo, quisiera que el premio se lo llevara Valentino Lázaro o Juanda Caribe.