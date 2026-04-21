Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juancho Arango arremetió contra 'shippeo' de Alexa y Tebi y lanzó sorpresiva revelación: ¿qué dijo?

Juancho Arango, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, cuestionó duramente a los participantes y reveló el nombre de su ganador.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Juancho Arango, Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Juancho Arango lanzó opinión sobre Tebi Bernal y Alexa Torrex. Foto | Canal RCN.

Juancho Arango, quien se convirtió en el más reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia, rompió el silencio en las últimas horas no solo para referirse a lo que fue su paso por el reality, sino también para hablar del 'shippeo' entre Tebi Bernal y Alexa Torrex.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Juancho Arango sobre el shippeo entre Alexa Torrex y Juanda Caribe?

En medio de una entrevista que el recordado actor concedió al Canal RCN, habló sin filtro sobre lo que viene ocurriendo entre Tebi y Alexa, un tema que ha sido objeto de debate no solo al interior de la casa, sino fuera de ella.

Artículos relacionados

"Los shippeos que vi no me parecieron para nada originales ni honestos, ni auténticos porque para la prueba, cómo se desbarató lo de Alejo y Yuli", señaló el exparticipante de esta tercera temporada.

Artículos relacionados

Y es que, según Arango, el romance de Tebi y Alexa es más de un solo lado, y no de ambos como muchos creen, pues, desde lo que él pudo comprobar viviendo bajo el mismo techo, es que la cucuteña es quien "le está votando toda su corriente", en cambio Tebi, está actuando por conveniencia.

Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Juancho Arango arremetió contra Tebi Bernal tras salir de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Juancho Arango criticó a Alexa Torrex y Tebi Bernal por su 'shippeo' al interior de La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, el reconocido actor, dijo que, desde su punto de vista Bernal no es un competidor que le aporte mucho al programa, pus considera que incluso hay otros participantes tienen mucho más talento y genera contenido de verdad, y yo no veo sino un Tebi que está en un Shippeo con Alexa, no veo más", agregó. *

Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.
Esto fue lo que dijo Juancho Arango sobre el shippeo de Alexa y Tebi. Foto | Canal RCN.

Sobre la pregunta de por qué decidió ser parte de calma, Juancho argumentó que lo hizo porque vio en ellos un "un combo" mucho más auténtico, talentoso y de contenido orgánico, y no un show más facilista.

Finalmente, dio a conocer frente a las cámaras que, aunque entiende que no tienen el máximo apoyo, quisiera que el premio se lo llevara Valentino Lázaro o Juanda Caribe.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juancho Arango confesó quién quiere que gane La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Juancho Arango reveló quien le gustaría que ganara La casa de los famosos Colombia

Juancho Arango, reciente eliminado de La casa de los famosos, también reveló quién no quisiera que llegara a la final.

La Jesuu causó revuelo en redes sociales. La Jesuu

La Jesuu apareció en redes mostrando tremendo beso con un hombre: ¿nueva pareja?

La Jesuu sorprendió mostrando un impactante beso con un hombre en redes sociales y avivó rumores de romance.

Karola aclaró si bloqueó o no a Dímelo King Influencers

Karola se pronunció tras polémica con Dímelo King en la que estuvo Yaya Muñoz; ¿qué dijo?

Karola aclaró lo sucedido tras polémica con Dímelo King en la que Yaya Muñoz tuvo que ver.

Lo más superlike

Greeicy Rendón celebró los cuatro años de su hijo Kai: así lo felicitó Lina Tejeiro Greeicy

Greeicy Rendón celebró los cuatro años de su hijo Kai: así lo felicitó Lina Tejeiro

Kai, hijo de Greeicy Rendón y Mike Bahía cumplió cuatro años y Lina Tejeiro lo felicitó con tierno mensaje en sus redes.

Alexa Torrex y Tebi Bernal se sinceraron sobre lo que vienen sintiendo La casa de los famosos

Alexa Torrex tomó radical decisión con Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia

Primo de Josué Cubillos declaró ante las autoridades Talento nacional

Primo del agresor a miembros de producción rompió el silencio e hizo reveladora confesión

¿Qué beneficios tiene la acupuntura? Salud y Belleza

¿Qué beneficios tiene la acupuntura, práctica que realiza Isabella Ladera?

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor de ‘El Chavo del 8’: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor de ‘El Chavo del 8’: ¿quién fue?