Juanda Caribe en el ojo del huracán tras sorprender a Mariana Zapata con costoso regalo

En medio de la controversia que sigue generando la ruptura de Juanda Caribe y Sheila Gándara, recientemente el finalista de la tercera temporada nuevamente capturó la atención al sorprender a Mariana Zapatacon costoso regalo, un gesto que, por supuesto, causó revuelo en en redes sociales.

¿Cuál fue el costoso regalo que Juanda Caribe le dio a Mariana Zapata?

La entrega del controversial regalo que el exparticipante le hizo a la antioqueña se dio durante una transmisión en vivo en la que de manera inesperada, él decidió tener este gesto con ella al entregarle un estuche que, segundos después fue abierto.

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"¿Están preparados, ¿saben qué es? miren la marca, ustedes saben que me gusta mucho esta marca, yo tenía unas gafas así en la casa...miren", dijo la también exparticipante mientas presumía ante la cámara su regalo.

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Al ver a la influencer luciendo este costoso obsequio, Juanda no dudó en manifestarle lo mucho que le gusta cómo se ve con las gafas puestas, "te quedan lindas, tienes que ponértelas pa expobelleza, alguno de los días, para el último", agregó.

Mariana Zapata y Juanda Caribe desatan rumores de romance tras reciente en vivo. (Foto: Canal RCN)

¿Cuánto valen las gafas que Juanda Caribe le regaló a Mariana Zapata?

Por su parte, la también modelo y empresaria paisa, le reiteró a su excompañero que también le gustaron mucho, dejando ver que, en definitiva, el detalle fue un completo acierto, pues logró atinarle con sus gustos, "Están divinas Juanda", le dijo.

Respecto al valor del comentado accesorio, cabe señalar que, al revisar en la página oficial de la marca Miu Miu, se puede apreciar que, unas gafas de sol muy similares a las que Juanda le dio a Mariana, tiene un valor de 1'500.000 pesos colombianos, un valor que deja en evidencia que, cuando se trata de ser detallista, el barranquillero no escatima en gastos y que, por el momento, estaría dispuesto a conquistar el corazón de la bella joven.

Mariana Zapata y Juanda Caribe desatan rumores de romance tras reciente en vivo. (Foto: Canal RCN)

Por ahora, ambos exparticipantes continúan dando de qué hablar, especialmente por su situación sentimental, pues muchos siguen expectantes por saber si entre lo dos podría surgir un noviazgo más adelante.