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¿Mariana Zapata le dará una oportunidad en el amor a Juanda Caribe?, esto respondió

Mariana Zapata se sinceró sobre la situación sentimental actual de ambos luego de La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia
Mariana Zapata habló de Juanda Caribe/Canal RCN

La influenciadora Mariana Zapata respondió sin tapujos sobre la posibilidad de tener una relación amorosa con el cantante Juanda Caribe luego de la conexión que crearon en La casa de los famosos Colombia.

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¿Mariana Zapata le dará una oportunidad a Juanda Caribe?

La creadora de contenido estuvo en entrevista con una influenciadora, conocida como 'Fernanda muelitas' y esta la cuestionó sobre si le daría una oportunidad al comediante de tener algo más que una amistad, a lo que ella indicó que, por el momento siguen siendo grandes amigos, pero no descarta la posibilidad de que las cosas puedan escalar.

mariana zapata habla sobre una relacion con juanda caribe

"En este momento lo quiero como amigo, pero no sé qué pueda pasar, no te puedo decirte que nunca voy a tener algo con él o no puedo tener nada con él, no. Él es una persona que está sola y yo también estoy sola, si se dan las cosas y el destino quiere, pues yo no me cierro", expresó.

Señaló que, en este momento los dos siguen siendo grandes amigos y se quieren mucho, además de seguirse apoyando en sus respectivos emprendimientos y proyectos como lo mencionaron cuando estaban dentro del reality.

Cabe destacar que, Juanda Caribe también ha sido cuestionado en repetidas ocasiones sobre la paisa y este ha señalado que, por el momento se están conociendo en su realidad y van paso a paso sin acelerar el proceso.

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¿Mariana Zapata y Juanda Caribe están juntos en Medellín?

Los famosos se reencontraron en Medellín luego de que Juanda Caribe viajara a dicha ciudad para cumplir con algunos compromisos labores, entre ellos reuniones con proveedores para su emprendimiento de ropa, la asistencia a los Premios Ícono y el apoyo que le prometió a Mariana Zapata con su marca de productos capilares en una de las ferias más importantes.

mariana zapata sobre juanda caribe

Ambos decidieron realizar una transmisión en vivo desde el apartamento de Mariana Zapata, donde Juanda Caribe decidió ir de visita, y en cuyo live reiteraron la gran complicidad que hay entre ellos.

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Mientras tanto, sus fanáticos siguen a la expectativa de lo que pueda seguir pasando entre ellos.

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