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Sofía Vergara causó furor en el primer partido de Estados Unidos en el Mundial 2026; ¿por qué?

Sofía Vergara deslumbró en Los Ángeles al representar con orgullo a Colombia en el debut de Estados Unidos en el Mundial 2026.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Sofía Vergara causó revuelo al aparecer en el partido debut de Estado Unidos en el Mundial 2026.
Sofía Vergara causó revuelo al aparecer en el partido debut de Estado Unidos en el Mundial 2026. (Foto: Kevin Winter/AFP)

Sofía Vergara deslumbró con su presencia en el Mundial 2026.

Sofía Vergara representó a Colombia en el Mundial 2026.
Sofía Vergara representó a Colombia en el Mundial 2026. (Foto: Amy Sussman/AFP)

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La actriz colombiana estuvo presente en el partido entre Estados Unidos y Paraguay en el que el equipo norteamericano goleó por 4-1.

Sofía se sumó a la gran cantidad de celebridades que estuvieron presentes en el juego que se llevó a cabo en Los Ángeles, California.

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¿Qué artistas se presentaron en el primer partido de Estados Unidos en el Mundial 2026?

Vergara no solamente disfrutó del espectáculo deportivo y musical en el que se presentaron Katy Perry, Lisa, Anitta, Future, Rema y Tyla, sino que también estuvo opinando en canales oficiales sobre fútbol y dando sus impresiones sobre la organización del evento.

La colombiana compartió un feed en el que se le puede ver en la gramilla del estadio disfrutando del cariño de los asistentes.

Asimismo, subió varias historias en las que mostró el orgullo que siente por representar a su país en el evento deportivo más importante del mundo y por ser tenida en cuenta a pesar de hablar en español la mayoría del tiempo.

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¿Con quién fue vista Sofía Vergara en el Mundial 2026?

Sofía estuvo acompañada de varias celebridades de Hollywood, entre ellas Owen Wilson, con quien condujo un espacio para un medio local.

La aparición de Sofía Vergara en el Mundial no pasó desapercibida. Su carisma y cercanía con los fanáticos generaron una ola de comentarios positivos en redes sociales, donde muchos destacaron la manera en que la actriz se integró al ambiente futbolero.

Para los asistentes, verla en el estadio fue un símbolo de orgullo latino, pues su presencia reafirma la importancia de la representación cultural en escenarios globales.

Además, su participación en espacios oficiales de transmisión le permitió conectar con audiencias que no necesariamente siguen el fútbol, pero que se sienten atraídas por su figura mediática.

De esta manera, Sofía logró ampliar el alcance del evento, convirtiéndose en un puente entre el entretenimiento y el deporte.

Durante el encuentro, Sofía se mostró entusiasta y vibrante, celebrando cada gol del equipo estadounidense y compartiendo su emoción con los seguidores que la rodeaban.

La goleada de Estados Unidos fue un motivo adicional de alegría, pues el país anfitrión inició la competencia con fuerza y dejó atrás la percepción de que solo destaca en el fútbol americano.

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