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Yaya Muñoz se pronunció frente al 'shippeo' de Mariana y Juanda Caribe: ¿qué dijo?

Yaya Muñoz, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, no se guardó nada frente al tema y dio su opinión sin filtros.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Juanda Caribe y Mariana Zapata en el after show de La casa de los famosos Colombia - Yaya Muñoz en el after de La casa de los famosos Colombia.
Yaya Muñoz opinó sin filtro sobre la cercanía entre Juanda Caribe y Mariana Zapata. Foto | Canal RCN.

En medio del revuelo que continúa causando la cercanía que ha surgido entre Juanda Caribe y Mariana Zapataen La casa de los famosos Colombia, recientemente, Yaya Muñoz,exparticipante del reality de convivencia se pronunció al respecto para lanzar su opinión sin filtros.

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¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre lo que ocurre con Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Las declaraciones de Yaya Muñoz se dieron durante el programa 'Tamo en Vivo', de Dímelo King, espacio en el que la mujer no se guardó nada sobre este tema que tantas reacciones ha generado, dejando ver su contundente rechazo frente a las acciones.

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"Es que hay cosas que duelen, y yo sé que a ustedes les está doliendo esto, pero si yo soy esposa y mi pareja está en un reality y se está involucrando con otra persona, yo les voy a decir, a mí eso me dolería el alma", señaló la exparticipante.

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¿Cómo reaccionó Yaya Muñoz a la cercanía entre Juanda Caribe y Mariana Zapata?

Así mismo, Yaya insistió en que, le parece grave que, mientras la esposa está esperando afuera del reality con un hijo, adentro exista alguien que cruce miradas y coqueteos con otra mujer.

"Y estoy hablando de Juanda Caribe y Sheila, su esposa, hombre es una situación que a mí no me ha dejado dormir, yo no puedo creer el cinismo de este hombre", aseguró la modelo y panelista del programa.

Además de cuestionar el comportamiento del participante barranquillero, la exparticipante de la segunda temporada quiso compartir una reflexión con las mujeres, y es que, desde su punto de vista, es importante darse el valor, pues no entiende cómo una mujer como Mariana "le voltea la mirada al otro", sabiendo que él tiene pareja.

Juanda Caribe y Mariana Zapata en el after show de La casa de los famosos Colombia.
Juanda y Mariana fueron cuestionados por Yaya Muñoz. Foto | Canal RCN.

Como era de esperarse, las palabras de la exhabitante de la casa más famosa del país, generaron una ola de comentarios entre los internautas, quienes se mostraron, en gran parte, de acuerdo con su postura frente a esta polémica.

Por ahora, seguidores del formato, continúan expectantes por conocer qué pasará en los próximos días, pues si algo ha quedado claro en La casa de los famosos Colombia, es que todo puede pasar.

Juanda Caribe y Mariana Zapata en el after show de La casa de los famosos Colombia.
Yaya Muñoz se pronunció frente al shippeo entre Mariana y Juanda. Foto | Canal RCN.
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