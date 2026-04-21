Sofía Jaramillo compartió contundente mensaje tras su visita a La casa de los famosos: ¿qué dijo?

La aparición de Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia dejó varias reacciones entre participantes y usuarios en redes sociales. Tras esto, la empresaria volvió a pronunciarse en redes.

Artículos relacionados Talento nacional Salen a la luz los videos del ataque a las personas de producción en rodaje en Bogotá

¿Cómo fue el congelado de Sofía Jaramillo en La casa de los famosos?

Sofía Jaramillo ingresó a La casa de los famosos Colombia en medio de un congelado, una dinámica que exige a los participantes permanecer inmóviles mientras reciben visitas externas.

Su llegada generó atención entre los concursantes, especialmente en figuras como Tebi Bernal y Juanda Caribe, quienes reaccionaron a sus palabras durante el recorrido.

Durante su intervención, Sofía lanzó varios mensajes dirigidos a distintos participantes. Entre sus primeras frases, expresó su alegría por volver al reality y aseguró que seguiría siendo “Calma”, además de reafirmar su postura frente a los seguidores de “Tormenta”.

Uno de los mensajes más directos fue para Juanda Caribe, a quien le recomendó no desviarse de sus sentimientos, en medio de lo que internautas han relacionado con su cercanía con Mariana Zapata. En ese contexto, mencionó que “desechan a las personas como si fueran objetos”.

A Mariana Zapata le hizo un llamado sobre los códigos entre amigos, indicando que las diferencias deben manejarse en privado. En ese momento, se refirió a ella como “mala amiga” e “hipócrita”.

También dedicó palabras a Beba, a quien invitó a confiar en su talento y dejar pensamientos negativos, mientras que con Valentino tuvo un gesto breve, asegurando que no tenía un discurso preparado para él.

Artículos relacionados La casa de los famosos Carla y Marcelo revelaron drástica decisión que tomará el Jefe en La casa de los famosos

¿Qué dijo Sofía Jaramillo tras su visita a La casa de los famosos?

Luego de su participación en el programa, Sofía Jaramillo se pronunció sobre su experiencia y los mensajes que decidió compartir durante el congelado. En sus declaraciones, explicó que mantiene una postura reservada frente a su vida personal.

"Yo soy muy reservada con mi vida privada y hay muchas cosas que ustedes no saben. Y si yo me siento mal, la gente no sabe que me siento mal", dijo.

Señaló que ha estado en conflictos que no ha buscado, pero en los que ha tenido que participar. Además, afirmó que ha enfrentado diferentes situaciones a lo largo de su vida, lo que ha influido en la forma en que reacciona ante los comentarios o acciones de otras personas.

Sofía también indicó que prefiere no responder de forma directa ante los ataques y que suele optar por una actitud de tolerancia. Según explicó, considera que las dificultades pueden convertirse en aprendizajes y que su forma de actuar responde a experiencias de su pasado.

Así mismo, dejó claro que, pese a los obstáculos que —según ella— le han puesto en el camino, siente que no han logrado afectarla como se esperaba. Incluso, afirmó que, si esas actitudes continúan, ella mantendrá la misma postura frente a la situación.

Su paso por La casa de los famosos Colombia y sus declaraciones posteriores siguen generando conversación entre quienes siguen de cerca el formato y las relaciones que se construyen dentro de la competencia.