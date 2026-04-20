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Salen a la luz supuestos chats de Jhorman Toloza coqueteando con otra mujer

Revuelo en redes tras filtrar supuestos chats del exprometido de Alexa Torrex, Jhorman Toloza, coqueteando con otra mujer.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Salen a la luz chats de Jhorman Toloza coqueteando con otra mujer
Jhorman Toloza queda en evidencia tras filtración de chats. (Foto/ Canal RCN)

Un nuevo escándalo está protagonizando el exprometido de Alexa Torrex, participante de La casa de los famosos Colombia 2026, quien, al parecer, está siendo expuesto por una mujer que publicó el supuesto chat con él.

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Sin duda, en medio de la controversia por la cercanía entre Tebi Bernal y la creadora de contenido, Jhorman Toloza ha reaccionado y ha dicho que, prácticamente le fueron infiel.

De hecho, cuando nació el falso shippeo entre los dos, él no se mostró en desacuerdo, pero dijo que era una estrategia del deportista, aprovechando el apoyo que estaba recibiendo su ex.

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Tras tantos escándalos con la familia de Alexa, Jhorman vuelve a ser noticia en redes, tras supuestos chats que lo expondrían.

¿Cuáles son los chats que revelan el supuesto coqueteo de Jhorman Toloza hacia otra mujer?

En horas de la mañana de este lunes 20 de abril, Jhorman Toloza tuvo un desencuentro con la hermana de Alexa Torrex debido a cómo él estaba llevando las redes sociales, por eso, Maiye le pidió las cuentas de la participante de La casa de los famosos.

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Sin embargo, luego de este incómodo momento, a través de redes volvieron a mencionar al ex de Alexa, porque una mujer habría revelado pantallazos en donde deja ver la interacción de él en su Instagram.

Esto se sabe de los chats filtrados de Jhorman Toloza
Salen a la luz chats de Jhorman Toloza coqueteando con otra mujer. (Foto/ Canal RCN)

De acuerdo con lo que se ve en los supuestos chats, es que Jhorman presuntamente le reaccionaba las historias con fuegos o caritas coquetas. Además, se ven claramente las fechas y algunas reacciones ya vendrían desde el año pasado.

¿Jhorman reaccionó a los supuestos chats en donde se revelaría su supuesto coqueteo con otra mujer?

Horas después del desencuentro entre Jhorman y Maiye, se conocieron las supuestas reacciones del exprometido de Alexa Torrex e inmediatamente se difundieron en otras redes.

Jhorman Toloza queda en evidencia tras filtración de chats
Esto se sabe de los chats filtrados de Jhorman Toloza. (Foto/ Freepik)

Pese a que la mujer en mención publicó estos pantallazos en sus historias de Instagram, los supuestos chats resultaron en las otras plataformas digitales como X, en donde se ha viralizado.

Sin embargo, por su parte, Jhorman no se ha pronunciado hasta en la tarde de este mismo lunes, pero el revuelo ya está, siendo criticado por los internautas debido a sus supuestas cuestionables coqueteos.

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