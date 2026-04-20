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Hermana de Alexa Torrex lanza indirecta a Jhorman: “soy una víbora”

Hermana de Alexa Torrex respondió a Jhorman y lanzó indirecta en redes en medio de la polémica por su relación

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Hermana de Alexa Torrex lanza indirecta a Jhorman: “soy una víbora”
Hermana de Alexa Torrex lanza indirecta a Jhorman: “soy una víbora” (Foto Canal RCN)

La tensión alrededor de Alexa Torrex sigue creciendo fuera de La casa de los famosos Colombia, luego de los recientes cruces entre su expareja, Jhorman Toloza, y su hermana, Maiye Torrex.

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Todo comenzó tras unas declaraciones de Jhorman en redes sociales, a las que Maiye no dudó en responder, generando una serie de mensajes cruzados que han llamado la atención de los seguidores del reality.

Maiye Torrex se pronuncia y lanza indirecta a Jhorman en redes
Maiye Torrex se pronuncia y lanza indirecta a Jhorman en redes (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Maiye Torrex, hermana de Alexa Torrex, en sus redes sociales?

Maiye decidió pronunciarse para aclarar la situación y fijar su postura frente a lo que estaba ocurriendo.

Según explicó, no suele hablar de temas personales en público, pero en esta ocasión sintió la necesidad de hacerlo porque se vio involucrada directamente.

La joven señaló que gran parte del conflicto inició por el “shippeo” entre Alexa y Tebi Bernal dentro del programa.

En ese contexto, aseguró que le recomendó a Jhorman esperar a que Alexa saliera del reality para hablar las cosas, en lugar de hacerlo en redes sociales, teniendo en cuenta que ella no puede responder desde la competencia.

Además, dejó claro que no quiere involucrarse en temas de pareja, afirmando que no sabe si Jhorman sigue siendo o no su cuñado.

También mencionó que él entregó el manejo de las redes sociales de Alexa a una amiga cercana y no a ella, por lo que pidió no ser incluida en situaciones que no le corresponden.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una historia que compartió posteriormente. En el video se escucha a una mujer decir que es una “víbora”, pero que siempre lo ha mostrado sin ocultarse.

Maiye acompañó la publicación con el mensaje: “Prefiero ser una persona frentera que tirar la piedra y esconder la mano como muchos aquí”, lo que fue interpretado como una indirecta para Jhorman Toloza.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre la familia de Alexa Torrex?

Por su parte, Jhorman Toloza también se ha pronunciado recientemente sobre la situación.

Cabe recordar que Alexa puso fin a su relación con él durante la competencia, en medio de los sentimientos que comenzaron a surgir con Tebi Bernal.

Días después, Jhorman aseguró que existe un distanciamiento con la familia de Alexa desde el inicio de la relación. Según explicó, esto se habría dado por diferencias personales.

Además, en una entrevista previa en Buen día Colombia, los padres de Alexa mencionaron que no tenían una buena relación con él, aunque respetaban las decisiones de su hija.

La situación ha seguido escalando en redes sociales, donde ambas partes han continuado enviando mensajes y aclaraciones.

Por ahora, la polémica sigue abierta mientras Alexa permanece dentro del reality, sin poder pronunciarse directamente sobre lo que ocurre fuera de la competencia.

Hermana de Alexa Torrex rompe el silencio y envía mensaje a Jhorman
Hermana de Alexa Torrex rompe el silencio y envía mensaje a Jhorman (Foto Canal RCN)
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