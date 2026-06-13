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Karen Sevillano quedó en shock tras encontrarse con Sheila y escuchar su versión: "el chisme del año"

Karen Sevillano se reunió con Sheila Gándara y se mostró impactada al revelar que sostuvo cercana conversación con la joven.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karen Sevillano en el after de La casa de los famosos Colombia - Sheila Gándara durante el congelado.
Karen Sevillano reapareció con Sheila Gándara, expareja de Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.

En medio del intéres que sigue provocando la situación entre Juanda Caribey Sheila Gándara, su expareja, recientemente Karen Sevillano causó furor en redes sociales al lanzar contundente comentario que estuvo relacionado con la controversia que surgió meses atrás en La casa de los famosos Colombia, pero que tomó fuerza tras la salida del exparticipante del reality.

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¿Qué dijo Karen Sevillano sobre la polémica entre Juanda Caribe y Sheila Gándara?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida creadora de contenido y ganadora del mismo formato en su primera temporada, ha construido una sólida comunidad de 4 millones de seguidores, sorprendió al aparecer en compañía de Sheila, en una grabación que rápidamente capturó la atención de los internautas.

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Y es que, además de mostrarse en compañía de la expareja de Juanda, Karen no perdió la oportunidad para lanzar pullitas sobre lo sucedido, pues, fiel al humor que la caracteriza, dejó dos comentarios en los que expuso indirectamente su opinión al respecto.

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"Cuando por fin me cuentan el chisme del año", escribió la influencer junto al video. Pero no solo eso, también dijo en tono de sarcasmo lo siguiente: "Comiendo de todo menos crispetas", una expresión que, cabe recordar, utilizó el mismo finalista para referirse a cómo podría estar Sheila mientras él estaba al interior del reality.

¿Karen Sevillano se refirió a la polémica entre Juanda Caribe y Sheila Gándara?

En el video que ya cuenta con miles de reacciones y reproducciones, se puede apreciar con detalle a las dos mujeres mientras sostenían una intensa conversación. Por un lado, Sheila contando su versión de los hechos y Karen reaccionando al escuchar sus palabras.

Sheila Gándara reapareció junto a Karen Sevillano
Sheila Gándara apareció junto a Karen Sevillano y encendió las redes. (Foto/ Canal RCN)

Como era de esperarse, la aparición de Sevillano y Gándara en la comentada red social, llevó a que miles inundaran el post con mensajes en los que dejaron ver su más sincera opinión a este sorpresivo encuentro.

"El galón que Karen se está chupando no tiene nombre", "Dios pone a Karen en los lugares correctos", "Karencita Mamita ¿qué nos podrías adelantar?", "Karen no se iba a perder ese galón", "Aquí los que esperamos que Karen nos cuente", son algunos de los cientos de comentarios que se pueden leer.

El junte de Sheila Gándara y Karen Sevillano
Sheila Gándara reapareció junto a Karen Sevillano. (Foto/ Canal RCN)
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