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Aura Cristina se convirtió en la suegra de Colombia: redes estallaron por visita de su hijo

Aura Cristina se volvió tendencia en redes sociales luego de que su hijo visitara La casa de los famosos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Redes no superan al hijo de Aura Cristina y la llaman suegra de Colombia
Redes no superan al hijo de Aura Cristina y la llaman suegra de Colombia. (Foto Canal RCN).

Aura Cristina Geithner se apoderó de las tendencias en redes sociales luego de que la visita de su hijo Demian Dos Santos a La casa de los famosos Colombia durante la gala del pasado jueves 23 de abril desatara una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios la bautizaron como “la suegra de Colombia”.

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¿Por qué Aura Cristina fue bautizada como “la suegra de Colombia”?

La gala del pasado jueves 23 de abril no solo dejó a los participantes congelados, sino también al público de La casa de los famosos Colombia, que reaccionó con sorpresa ante la visita de Demian Dos Santos, hijo de la actriz Aura Cristina Geithner.

¿Quién es el hijo de Aura Cristina Geithner?
Demian Dos Santos es el hijo de Aura Cristina Geithner / (Foto del Canal RCN)

El joven llamó rápidamente la atención por su notable atractivo y su particular forma de hablar, que muchos compararon con la de su padre, Marcelo Dos Santos, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales.

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Tal como ocurrió con algunos participantes del reality tras ser descongelados, quienes se refirieron a Aura como “suegra”, en redes también comenzaron a llenarla de elogios y terminaron bautizándola como “la suegra de Colombia”.

De esta manera, la inesperada visita de Demian no solo revolucionó la gala, sino que también convirtió a Aura Cristina en una de las grandes tendencias del momento en redes sociales.

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¿Aura Cristina Geithner y Marcelo Dos Santos aún son pareja?

Aura Cristina Geithner y Marcelo Dos Santos llegaron al altar en 1998, donde sellaron su amor, dos años después del nacimiento de su hijo Demian Dos Santos. Sin embargo, la icónica pareja decidió poner fin a su relación entre 2000 y 2001 y, desde entonces, casi tres décadas después, habrían mantenido una relación cordial y distante.

El hijo de Aura Cristina Geithner se robó las miradas en redes sociales
El hijo de Aura Cristina Geithner se llevó las miradas en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

Aunque su historia de amor terminó hace varios años, ambos han demostrado que mantienen un vínculo basado en el respeto y la buena relación por el bienestar de su hijo, Demian.

Actualmente la pareja se encuentra enfocada en sus proyectos laborales: Aura Cristina como participante de La casa de los famosos Colombia, y Marcelo Dos Santos en su carrera actoral.

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