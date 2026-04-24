En los últimos meses, miles de internautas se han conectado con todos los detalles que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, una de las celebridades que más comentarios ha generado mediante las plataformas digitales es Marilyn Patiño, quien fue exparticipante del reality, en el que demostró no solo su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, tras algunas polémicas presentadas.

Así también, Marilyn aprovechó la oportunidad para compartir su postura tras los diferentes shippeos que se han visto reflejados por parte de algunos famosos en el reality.

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¿Qué dijo Marilyn Patiño tras los shippeos que se han presentado en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que Marilyn Patiño se ha destacado no solamente por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por ser creadora de contenido digital.

Esto dijo Marilyn Patiño tras shippeos de La casa de los famosos Cool. | Foto: Canal RCN

Por ello, desde que fue eliminada de La casa de los famosos Colombia, ha mantenido informados a sus seguidores acerca de lo que hace en su vida cotidiana.

Con base en esto, Marilyn reaccionó en las últimas horas a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, acerca de los shippeos que se han presentado en La casa de los famosos Colombia, recientemente, pues, expresó las siguientes palabras:

“Bueno alguien que me explique esos besos que se han presentado entre algunos participantes de La casa de los famosos Col. Yo ya les había dicho, ¿qué era eso? Igual, sabía que todos iban a salir con su bororó. Eso no se ve tan bien”, agregó Marilyn Patiño en la descripción de la publicación.

¿Qué shippeos se han presentado en La casa de los famosos Colombia?

Desde hace varias semanas, los participantes que hacen parte de La casa de los famosos Colombia, han generado una gran variedad de shippeos.

Así fue el paso de Marilyn Patiño en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Los shippeos que se han presentado han sido entre: Alexa Torrex y Tebi Bernal y Juanda Caribe con Mariana Zapata.

Así también, algunos famosos acapararon la atención mediática tras una reciente dinámica de besos que se llevó a cabo entre algunos participantes.