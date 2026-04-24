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Exprometido de Alexa Torrex se encontró con Nicolás Arrita y Emiro Navarro: ¿cuál fue la razón?

Video comprueba que Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex, se encontró con Emiro Navarro y Nicolás Arrieta.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Exprometido de Alexa Torrex se encontró con Nicolás Arrita y Emiro Navarro: ¿cuál fue la razón?
Así fue el encuentro de Nicolás Arrieta, Jhorman Toloza y Emiro Navarro. | Fotos: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Jhorman Toloza se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al ser el exprometido de Alexa Torrezx, una de las participantes de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, Jhorman ha compartido varios detalles en sus redes sociales tras compartir detalles de su exrelación con Alexa Torrex, pues, ella le terminó de manera oficial durante una transmisión en directo en el programa.

Con base en esto, Jhorman ha sido centro de atención mediática tras reencontrarse con Nicolás Arrieta y Emiro Navarro, quienes han dividido múltiples comentarios por parte de las redes sociales tras verse.

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¿Cómo fue el reencuentro de Jhorman Toloza, Emiro Navarro y Nicolás Arrieta?

Exprometido de Alexa Torrex se encontró con Nicolás Arrita y Emiro Navarro: ¿cuál fue la razón?
Nicolás Arrieta se encontró con Jhorman Toloza y Emiro Navarro. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que Jhorman Toloza se ha destacado por ser un reconocido creador de contenido, quien ha sumado varios seguidores mediante sus redes sociales tras ser el exprometido de Alexa Torrex.

Por su parte, el creador de contenido digital, Nicolás Arrieta, compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, en la que compartió detalles de su encuentro con Jhorman Toloza y Emiro Navarro, expresando las siguientes palabras:

“Chicos, me acabo de encontrar con Emiro y con Jhorman, este junte es extraño, nos encontramos y también estoy con Jhorman, un junte inesperado”, agregó Nicolás Arrieta.

Posteriormente, Emiro Navarro aprovechó la oportunidad para decir que Jhorman está soltero tras terminar su exrelación con Alexa Torrex, expresando las siguientes palabras:

Exprometido de Alexa Torrex se encontró con Nicolás Arrita y Emiro Navarro: ¿cuál fue la razón?
Esto le dijo Emiro Navarro a Jhorman Toloza. | Foto: Canal RCN

“Ahora Jhorman está soltero”, agregó Emiro Navarro en el video.

En medio de este encuentro, una gran variedad de internautas generó múltiples reacciones tras el video que compartió Nicolás Arrieta en sus redes.

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¿Qué dijo Jhroman Toloza de su vida amorosa al terminar con Alexa Torrex?

En medio del video, Jhorman expresó que está en un nuevo momento de su vida desde que terminó su exrelación con Alexa Torrex, expresando las siguientes palabras:

“Ya terminamos, pero me gustan con cabello largo y teñido”, agregó Jhorman Toloza, siendo honesto con la nueva etapa que está teniendo en su vida.

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