Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Falleció reconocido ciclista colombiano tras sufrir grave accidente: esta fue su última publicación

Murió el ciclista Cristian Muñoz tras un accidente en Europa y su última publicación en redes conmovió a seguidores

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Falleció reconocido ciclista colombiano
Falleció reconocido ciclista colombiano tras sufrir grave accidente (Foto Freepik)

El ciclismo colombiano atraviesa un momento de duelo tras confirmarse la muerte de Cristian Camilo Muñoz Lancheros, quien perdió la vida luego de enfrentar complicaciones médicas derivadas de un accidente en competencia.

Artículos relacionados

La noticia fue dada a conocer por su equipo, Nu Colombia ciclismo, que expresó su pesar por la partida del corredor mientras se encontraba en Europa.

Falleció Cristian Camilo Muñoz
Falleció Cristian Camilo Muñoz, ciclista colombiano. (Foto freepik)

¿Quién era Cristian Camilo Muñoz?

Muñoz tenía 30 años y era oriundo de Ventaquemada, Boyacá, una región reconocida por su tradición en el ciclismo.

Desde 2024 hacía parte del equipo Nu Colombia, donde se destacó por su desempeño en diferentes competencias, especialmente en etapas de montaña.

A lo largo de su carrera logró consolidarse como un pedalista competitivo, sumando participaciones en carreras internacionales y dejando ver su proyección dentro del deporte. Su disciplina y constancia lo llevaron a ganarse un lugar dentro del pelotón colombiano en el exterior.

Artículos relacionados

¿Qué le ocurrió al ciclista colombiano Cristian Camilo Muñoz?

De acuerdo con la información entregada por su equipo, el accidente ocurrió el pasado 18 de abril durante la disputa del Tour du Jura, en Francia.

Allí, el ciclista sufrió una caída que inicialmente fue atendida por el personal médico de la competencia, debido a una lesión en su rodilla izquierda.

Sin embargo, días después, ya en territorio español, su estado de salud presentó complicaciones. En una valoración médica posterior, los especialistas detectaron una infección que resultó difícil de controlar.

Según lo informado, el cuadro se agravó hasta derivar en una sepsis, una condición grave que finalmente terminó causando su fallecimiento en la madrugada del 24 de abril en Europa, horas de la noche del 23 de abril en tiempo local.

Cristian Camilo Muñoz falleció en Europa
Cristian Camilo Muñoz falleció en la madrugada del viernes 24 de abril hora España. (Foto Freepik)

Artículos relacionados

¿Cuál fue la última publicación de Cristian Muñoz?

Más allá de su carrera deportiva, Cristian también compartía momentos personales con sus seguidores. Su última publicación, realizada el 21 de abril, estuvo dedicada a su pareja.

Se trató de un video con recuerdos juntos y fotografías de diferentes etapas de su relación, acompañado de un mensaje en el que celebraba su cumpleaños y expresaba lo importante que era en su vida.

El contenido ha tomado un significado especial tras conocerse la noticia, y ha sido uno de los espacios donde amigos, seguidores y colegas han dejado mensajes de despedida y apoyo a su familia.

La partida de Muñoz deja un vacío en el ciclismo colombiano, que hoy recuerda su esfuerzo, su talento y el camino que aún tenía por recorrer.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

¡Luto en redes sociales! Falleció creadora de contenido a causa de un infarto: así se confirmó Talento internacional

¡Luto en redes sociales! Falleció creadora de contenido a causa de un infarto: así se confirmó

Falleció reconocida creadora de contenido que quedó en silla de ruedas e inspiró con su historia de vida a causa de un infarto.

Muere reconocido escritor de lo paranormal Viral

Falleció reconocido escritor y creador de contenido de lo paranormal en extrañas circunstancias

Reconocido escritor y youtuber murió en EE UU en un caso que generó dudas tras una llamada de emergencia reportada

Hermano de Nicolás Perdomo se pronunció Talento nacional

Hermano de Nicolás Perdomo rompe el silencio tras su muerte en set de grabación

Hermano de Nicolás Perdomo, joven que murió en set de grabación, se pronunció y compartió desgarrador mensaje.

Lo más superlike

Exprometido de Alexa Torrex se encontró con Nicolás Arrita y Emiro Navarro: ¿cuál fue la razón? Nicolás Arrieta

Exprometido de Alexa Torrex se encontró con Nicolás Arrita y Emiro Navarro: ¿cuál fue la razón?

Video comprueba que Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex, se encontró con Emiro Navarro y Nicolás Arrieta.

Juanda Caribe y Beba protagonizan fuerte disgusto La casa de los famosos

Juanda Caribe y Beba protagonizan fuerte disgusto en La casa de los famosos Colombia; ¿qué pasó?

¿Por qué se debería meditar antes de dormir? Salud

¿Por qué se debería meditar antes de dormir? Conoce sus beneficios para el descanso

Resurge video de Yeison Jiménez antes de la fama Yeison Jiménez

Video inédito de Yeison Jiménez en sus inicios se vuelve viral tras meses de su fallecimiento

Sale a la luz la verdad sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal Christian Nodal

Sale a la luz la verdad sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal: ¿se separaron?