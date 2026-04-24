Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yaya Muñoz se defendió de las acusaciones de la prima de Karola: “muestra pruebas ante un juez”

Yaya Muñoz rompe el silencio y le responde a la prima de Karola, quien hizo serias acusaciones en su contra: así fue su defensa.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yaya Muñoz no se quedó callada ante las acusaciones de prima de Karola
Yaya Muñoz se pronuncia tras polémica con la prima de Karola. (Foto/ Canal RCN)

El pasado miércoles 22 de abril, hubo un gran revuelo en redes sociales luego de que la famosa prima de Karola, Jeidy, quien apareció en un saludo de La casa de los famosos Colombia, haya arremetido en contra de Yaya Muñoz.

Artículos relacionados

Luego de toda la controversia, los comentarios en internet no pararon, pues muchos reaccionaron a las declaraciones de la influenciadora, esperando una respuesta de parte de la exparticipante de la casa más famosa.

Finalmente, así fue, pues Yaya respondió y fue muy contundente al referirse sobre el tema y dirigirse a Jeidy tras sus polémicas palabras.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Jeidy al arremeter contra Yaya Muñoz?

A través de las plataformas digitales, empezó a circular un video de Jeidy, prima de Karola, haciendo serias acusaciones en contra de Yaya Muñoz, sobre su vida personal.

Yaya Muñoz responde a la prima de Karola y lanza fuerte mensaje
Yaya Muñoz no se quedó callada ante las acusaciones de prima de Karola. (Foto/ Canal RCN)

De acuerdo con la influenciadora, cuestionó a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia porque contantemente nombraba a Karola en el Podcast del que es panelista y dijo que todas las conversaciones giraban alrededor de ella.

Por esto, es que Jeidy se despachó en contra de la presentadora y dijo que no debería hablar de los demás, cuando su vida puede ser cuestionada, debido a decisiones personales.

Artículos relacionados

Ahí, reveló que Yaya había sido dejada por Jose Rodríguez, debido a que se dedicaba a ser mujer de compañía y que era por eso que, su ex le cobraba el 50/50.

Sin duda, esto fue lo que generó gran conmoción en redes, teniendo en cuneta que son acusaciones muy fuertes.

¿Qué dijo Yaya Muñoz al referirse al tema sobre las acusaciones de la prima de Karola?

Yaya Muñoz rompió el silencio y le respondió a Jeidy, diciendo que se “pusiera los pantalones” y se parara ante un juez.

Yaya Muñoz se pronuncia tras polémica con la prima de Karola
Yaya Muñoz responde a la prima de Karola y lanza fuerte mensaje. (Foto/ Canal RCN)

La presentadora dijo que una cosa era opinar y que le digan malas palabras, que ella lo entiende y le da igual, pero otra es que dañen su buen nombre, el cual le ha costado construir por años.

“No voy a permitir que nadie dañe mi imagen. Esto lo vio mi familia, las personas que me vieron crecer. Tendrás que mostrar pruebas ante el juez o retractarte”.

Por último, Yaya les dijo a sus seguidores que “tranquilos”, porque ella no dice, sino hace y que será la justicia la que determine todo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, se viste de luto Karol G

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, se viste de luto y recuerda muerte de familiar: esto dijo

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, compartió un emotivo mensaje tras recordar el fallecimiento de un ser especial.

Sheila Gándara durante el congelado en La casa de los famosos Colombia. Influencers

Sheila Gándara sorprende con curiosa reflexión tras polémica con Juanda Caribe: "irremplazable"

Sheila Gándara reapareció en su cuenta de Instagram, y captó la atención al compartir sorpresiva reflexión sobre la maternidad.

Yeferson Cossio genera preocupación al revelar síntomas de salud Yeferson Cossio

Yeferson Cossio genera reacciones al revelar preocupantes síntomas de salud

Yeferson Cossio habría revelado una condición en sus ojos y días después, mostró que nuevamente aparecieron los síntomas.

Lo más superlike

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira? Shakira

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira?

Shakira ha mencionado que el baile como deporte puede mejorar resistencia, fuerza y salud mental en una rutina integral.

Aura Cristina Geithner mostró su molestia. Aura Cristina Geithner

Aura Cristina Geithner hizo fuerte reclamo por la conformación de equipos en La casa de los famosos

Hermano de Mariana Pajón reacciona ante el fallecimiento de reconocido ciclista colombiano Talento nacional

Hermano de Mariana Pajón reacciona ante el fallecimiento de reconocido ciclista colombiano

Periodista destapa supuestas infidelidades de Christian Nodal Christian Nodal

Periodista destapa supuestas infidelidades de Christian Nodal y revela nombres

Resurge video de Yeison Jiménez antes de la fama Yeison Jiménez

Video inédito de Yeison Jiménez en sus inicios se vuelve viral tras meses de su fallecimiento