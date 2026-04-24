Yaya Muñoz se defendió de las acusaciones de la prima de Karola: “muestra pruebas ante un juez”

El pasado miércoles 22 de abril, hubo un gran revuelo en redes sociales luego de que la famosa prima de Karola, Jeidy, quien apareció en un saludo de La casa de los famosos Colombia, haya arremetido en contra de Yaya Muñoz.

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Luego de toda la controversia, los comentarios en internet no pararon, pues muchos reaccionaron a las declaraciones de la influenciadora, esperando una respuesta de parte de la exparticipante de la casa más famosa.

Finalmente, así fue, pues Yaya respondió y fue muy contundente al referirse sobre el tema y dirigirse a Jeidy tras sus polémicas palabras.

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¿Qué dijo Jeidy al arremeter contra Yaya Muñoz?

A través de las plataformas digitales, empezó a circular un video de Jeidy, prima de Karola, haciendo serias acusaciones en contra de Yaya Muñoz, sobre su vida personal.

Yaya Muñoz no se quedó callada ante las acusaciones de prima de Karola. (Foto/ Canal RCN)

De acuerdo con la influenciadora, cuestionó a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia porque contantemente nombraba a Karola en el Podcast del que es panelista y dijo que todas las conversaciones giraban alrededor de ella.

Por esto, es que Jeidy se despachó en contra de la presentadora y dijo que no debería hablar de los demás, cuando su vida puede ser cuestionada, debido a decisiones personales.

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Ahí, reveló que Yaya había sido dejada por Jose Rodríguez, debido a que se dedicaba a ser mujer de compañía y que era por eso que, su ex le cobraba el 50/50.

Sin duda, esto fue lo que generó gran conmoción en redes, teniendo en cuneta que son acusaciones muy fuertes.

¿Qué dijo Yaya Muñoz al referirse al tema sobre las acusaciones de la prima de Karola?

Yaya Muñoz rompió el silencio y le respondió a Jeidy, diciendo que se “pusiera los pantalones” y se parara ante un juez.

Yaya Muñoz responde a la prima de Karola y lanza fuerte mensaje. (Foto/ Canal RCN)

La presentadora dijo que una cosa era opinar y que le digan malas palabras, que ella lo entiende y le da igual, pero otra es que dañen su buen nombre, el cual le ha costado construir por años.

“No voy a permitir que nadie dañe mi imagen. Esto lo vio mi familia, las personas que me vieron crecer. Tendrás que mostrar pruebas ante el juez o retractarte”.

Por último, Yaya les dijo a sus seguidores que “tranquilos”, porque ella no dice, sino hace y que será la justicia la que determine todo.