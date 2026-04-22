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Prima de Karola arremete contra Yaya Muñoz: “te dejaron por estar con otros hombres”

Prima de Karola arremete contra Yaya Muñoz con fuertes declaraciones y revive polémica sobre su vida personal en redes

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Prima de Karola se va con todo contra Yaya Muñoz
Prima de Karola lanza fuerte ataque a Yaya Muñoz y desata polémica en redes (Foto Canal RCN)

La polémica alrededor de la salida de Karola de La casa de los famosos Colombia sigue creciendo fuera de la competencia.

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En esta ocasión, un cruce de declaraciones entre familiares y exparticipantes volvió a encender las redes sociales, luego de que se cuestionara el recibimiento de Karola tras su salida del reality.

Las palabras de Yaya Muñoz no pasaron desapercibidas y generaron una fuerte reacción por parte de una familiar cercana de la exconcursante.

¿Qué dijo la prima de Karola sobre Yaya Muñoz?

Jeidy, prima de Karola, decidió pronunciarse públicamente y responder a los comentarios de Yaya.

En sus declaraciones, cuestionó el hecho de que la presentadora hablara constantemente de su familiar, señalando que incluso parecía que todo giraba en torno a ella.

Además, reveló que pareciera que Yaya debía mencionar a Karola en todas sus intervenciones o sería “despedida” del programa por la cantidad de veces que la nombran.

Prima de Karola lanza fuerte ataque a Yaya Muñoz y desata polémica en redes
Prima de Karola se va con todo contra Yaya Muñoz y genera controversia (Foto Canal RCN)

Además, utilizó calificativos fuertes como “grajienta” y cuestionó que opinara sobre otros cuando, según ella, debería recordar situaciones de su propia vida.

La prima de Karola defendió el recibimiento de la exconcursante, explicando que fue un encuentro familiar y por eso no se hizo público ni masivo. En ese mismo contexto, comparó la situación con la de Yaya, asegurando que su bienvenida habría sido diferente y solamente con su familia porque todos la “odiaban”.

Uno de los puntos que más generó reacción fue cuando Jeidy hizo referencia a la vida personal de la presentadora, afirmando que, según su versión, habría sido dejada por su pareja por ser una esc0rt y que por eso José Rodríguez le pedía el 50/50.

Incluso aseguró que ese habría sido un motivo de la ruptura, mencionando supuestos acuerdos dentro de la relación.

Estas declaraciones se viralizaron rápidamente y generaron una ola de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron la defensa hacia Karola, mientras otros criticaron el tono y el tipo de señalamientos realizados.

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¿Qué había dicho Yaya Muñoz sobre la bienvenida de Karola?

La polémica inició luego de que Yaya Muñoz hablara en una transmisión en vivo sobre el recibimiento que tuvo Karola tras su salida del reality.

En su intervención, la presentadora comparó ese momento con su propia experiencia, señalando que, en su caso, recibió muestras de apoyo como regalos y detalles por parte de sus seguidores.

Además, mencionó que percibió el recibimiento de Karola como más reducido, lo que generó comentarios entre los seguidores del programa.

Yaya criticó recibimiento de Karola
Yaya criticó recibimiento de Karola tras eliminación en La casa de los famosos Colombia (Foto Canal RCN)
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