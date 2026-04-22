Una de las figuras más representativas en el campo del deporte colombiano es Mario Alberto Yepes quien se destacó en dejar un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional al ser un reconocido exfutbolista de la Selección Colombia de Fútbol.

Así también, Mario adquirió gran visibilidad al ser parte de uno de los exparticipantes de la anterior edición de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN, en la que se ganó el cariño de sus seguidores y demostró su potencial en el campo gastronómico.

Por su parte, el exfutbolista ha sido centro de atención mediática al compartir emotivas fotografías en sus redes sociales junto a su hija Miranda, quien está de cumpleaños.

¿Quién es Miranda, la guapa hija de Mario Yepes que está de cumpleaños?

Así celebró Mario Yepes el cumpleaños de su hija Marianda. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que Mario Yepes se ha destacado no solo por dejar un importante legado en el campo del fútbol, sino que también, por mantener informados a sus seguidores acerca de lo que hace en su vida cotidiana.

Por ello, Mario acaparó la atención mediática en horas de la mañana de este 22 de abril, al compartir a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 505 mil seguidores junto a su hija Miranda por su cumpleaños, expresando las siguientes palabras:

“Hoy cumple mi princesa hermosa, Miranda Yepes. Celebramos tus 21 años y me siento muy orgulloso de la mujer en que te has convertido. Que este nuevo año siga de lleno de aventuras y conocimientos y muchos aprendizajes. Te amo mucho. Feliz cumpleaños mi niña”, agregó Mario en la descripción de la publicación.

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En las fotografías se refleja que Mario compartió valiosos recuerdos junto a su hija, quien se ha convertido en una de las personas más importantes de su vida por todo lo que han vivido.

¿Quién es Miranda, la bella hija de Mario Yepes que cautiva las redes?

Tras la reciente publicación que compartió Mario Yepes junto a su hija, varios internautas se han preguntado acerca de lo que hace Miranda.

Ella es Miranda Yepes, la bella hija del exfutbolista. | Foto: Canal RCN

Por ello, Miranda en la actualidad se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital, pues cuenta con más de 152 mil seguidores en sus redes sociales.

Así también, se refleja que Miranda vive en Milán, Italia desde hace un largo periodo de tiempo, tal como lo ha mostrado mediante sus redes sociales.