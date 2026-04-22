Hermana de Yeison Jiménez compartió desgarrador recuerdo de su último brindis de año nuevo

Han pasado más de tres meses desde que Colombia se vistió de luto tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, y desde entonces, familiares, seguidores y amigos, recuerdan aún con dolor este trágico hecho que cobró la vida del cantante y miembros de su equipo de trabajo.

¿Cuál fue el desgarrador video que compartió la hermana de Yeison Jiménez del cantante?

En medio del luto que invade los corazones de sus familiares más cercanos, Heidy Jiménez, hermana del fallecido artista, compartió un desgarrador video que tocó las fibras de los internautas en redes sociales, pues nuevamente apareció para revelar un clip de lo que fue la celebración de año nuevo en el 2024 para darle la bienvenida al 2025, el cual es protagonizado por Yeison.

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"Voy a dar este brindis por el próximo año 2025 porque gracias a Dios yo no tengo que llamar a nadie, todas las personas que quería que estuvieran conmigo aquí, hoy Dios me permite estar...", fueron las palabras de Jiménez en un momento.

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¿Cómo recordó Heidy Jiménez a su hermano Yeison Jiménez?

Allí, el intérprete de 'El Aventurero', aprovechó unos minutos para agradecerle a Dios por permitirle vivir un año más de vida, además de bendecir a cada uno de los presentes con sus palabras.

"Los bendigo a todos y cada uno de ustedes, bendigo sus familias, sus trabajos, sus sueños su salud y le pido al señor que nos regale el mejor año de todas nuestras vidas", agregó.

Durante su corto discurso, el también compositor auguró que el 2025 fuese el año que todos soñaban, para vivir "bueno", para descansar y también en el que cada uno trabajara en eso que tanto habían soñado, "salud y feliz año nuevo", concluyó.

Heidy Jiménez, hermana de Yeison Jiménez compartió video del cantante durante la celebración de año nuevo. Foto | Rodrigo Varela.

¿Qué dijo la hermana de Yeison Jiménez en medio del duelo por el fallecimiento del cantante?

Además de revelar este video inédito de esta celebración familiar, la joven también compartió una fotografía con la que recordó al cantante y expresó unas doloras palabras que dejaron en evidencia que, pese a que el tiempo ha pasado, el dolor permanece casi intacto, "Quisiera entender por qué tú", escribió.

Hermana de Yeison Jiménez compartió desgarrador video. Foto | Canal RCN.

Yeison, quien era considerado uno de los exponentes más importantes del género popular en Colombia, dejó un legado inmenso no solo a nivel musical, sino también por el gran ser humano que fue en vida, pues su sencillez y humildad lo llevaron a consolidarse como un ídolo, pero también como un ejemplo a seguir.