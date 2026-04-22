Paola Jara impacta al mostrar su impresionante figura a cinco meses de dar a luz

Han pasado cinco meses desde que Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron públicamente el nacimiento de su hija, y desde entonces, seguidores de la pareja de cantantes se mantienen al tanto de cómo viven los dos esta nueva etapa en sus vidas.

¿Cómo luce Paola Jara a cinco meses de dar a luz a Emilia?

En medio del interés que ha causado el rol de padres de Paola y Jessi, hay otro tema que también ha sido objeto de atención entre los internautas y es precisamente la apariencia de la artista tras cinco meses de haber dado a luz a su pequeña Emilia, pues aunque no ha pasado mucho tiempo, se ha mostrado satisfecha con cómo luce su cuerpo.

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Como prueba del impresionante cambio físico, la intérprete no pasó desapercibida tras compartir un video en redes en donde dejó ver con detalle como gracias al ejercicio, ha logrado poco a poco ir recuperando su figura.

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"Sin ganas pero le dimos", escribió Jara por medio de sus historias en su cuenta de Instagram. Allí, se puede apreciar a la famosa cantante posando frente a un espejo de gran tamaño mientras graba desde su celular los resultados de su constancia reflejados en su tonificado cuerpo.

Paola Jara presumió su cuerpo tras el nacimiento de su hija Emilia. Foto | Canal RCN.

¿Cómo luce Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Y a propósito de su faceta como mamá, cabe señalar que, desde la llegada de esta nueva integrante a la familia, Paola y Jessi se han mostrado más felices que nunca derrochando amor por su bebé a quien frecuentemente presumen en sus cuentas personales, dejando ver su rostro y cuerpito.

De hecho, hace dos días cuando celebraron sus primeros cinco meses de vida, Paola compartió un carrusel de fotografías del estudio que le hicieron para no dejar pasar esta fecha por alto.

"Tuvimos un pequeño inconveniente con nuestro cacharrito, menos mal que mecánica tenemos. El arreglo quedó 10 de 10. "escribió la cantante en la descripción del post.

Paola Jara impactó al mostrar su figura tras cinco meses de dar a luz. Foto | Canal RCN.

Por ahora, tanto Uribe como Jara continúan fascinados viviendo su mejor momento como familia, pues sin duda, la presencia de Emilia en sus vidas llegó para transformarlo todo.