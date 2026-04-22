Hermano de Nicolás Perdomo rompe el silencio tras su muerte en set de grabación

El fallecimiento de Nicolás Perdomo y Henry Benavides el pasado 18 de abril en una locación de un set de grabación en Bogotá sigue generando consternación y dolor en el país.

¿Qué se sabe del caso del fallecimiento de Nicolás Perdomo y Henry Benavides en set de grabación?

Estas dos personas, que cumplían con sus labores en lo que parecía un día normal dentro de esta producción internacional, vieron su jornada abruptamente interrumpida cuando Josué Cubillos, un hombre de 24 años, los atacó sin motivo alguno a las afueras del lugar de grabación.

El primero en ser atac*do fue Henry quien se encontraba recostado en una reja cuando fue atac*do por la espalda con un arm* cortopunzante por Cubillos.

Un ataqu* que provocó la reacción inmediata de otros miembros del equipo de trabajo, entre ellos Nicolás, quien en su intentó por defender a su compañero recibió varias herid*s de gravedad que apagaron su luz.

Hermano de Nicolás Perdomo se pronunció tras la tragedia. (Fotos Freepik)

Esta tragedia que sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades ha provocado múltiples reacciones en redes sociales del gremio audiovisual y también de seres queridos de las víctimas.

En las últimas horas un familiar de Nicolás Perdomo rompió su silencio y se pronunció en redes.

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¿Qué dijo el hermano de Nicolás Perdomo, joven que falleció en set de grabación?

El hermano de Nicolás Perdomo compartió una foto junto a él en sus redes sociales en donde le aseguró que a pesar que ya no esté en este plano terrenal su amor será eterno.

En la imagen ambos posan de manera sonriente y lucen trajes formales con corbata, precisamente, Nicolás está abrazando a su hermano de manera fraternal.

Te amaré toda la vida.

El hermano de Nicolás aseguró que han sido días demasiado difíciles para él y toda su familia, expresando que el dolor que siente es algo no sabe si algún día podrá quitarse.



Esta imagen y mensaje ha conmovido a los internautas que están al tanto del caso de Nicolás y Henry, quienes han aprovechado para enviarles mensajes de ánimo y condolencias a las familias de ambos.

Asimismo, muchos han expresado su rechazo por lo sucedido y siguen sin creer lo que pudo pasarle a estas dos personas en su lugar de trabajo.